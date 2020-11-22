Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca müşterinin uğrak noktalarından olan Şok marketlerde her hafta olduğu gibi 22 Kasım haftasında da birbirinden avantajlı fiyatlarla aktüel ürünler satışa sunulacak. Kapsamındaki ürünleri uygun fiyatlar üzerinden satışa sunmasıyla bilinen Şok marketler 22 Kasım haftasında yine birçok kullanışlı ürünü raflarına diziyor.

22 Kasım tarihinden itibaren Şok marketlerde satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok tost makinesi, dezenfektan üretme cihazı, saç maşası ve sakal tıraş makinesi ve oyuncu ekipmanları dikkat çekiyor. Aşağıdaki kısımda Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı yer alıyor.