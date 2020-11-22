İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'nin pek çok noktasındaki şubeleriyle müşterilerine hizmet veren Şok marketlerin 22 Kasım tarihinde sunduğu aktüel ürünler milyonlarca kişi tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle oyuncu ekipmanları en çok talep gören ürünler arasında yer aldı...

22 Kasım 2020 Pazar 23:18
Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Takip Et:

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca müşterinin uğrak noktalarından olan Şok marketlerde her hafta olduğu gibi 22 Kasım haftasında da birbirinden avantajlı fiyatlarla aktüel ürünler satışa sunulacak. Kapsamındaki ürünleri uygun fiyatlar üzerinden satışa sunmasıyla bilinen Şok marketler 22 Kasım haftasında yine birçok kullanışlı ürünü raflarına diziyor.

22 Kasım tarihinden itibaren Şok marketlerde satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok tost makinesi, dezenfektan üretme cihazı, saç maşası ve sakal tıraş makinesi ve oyuncu ekipmanları dikkat çekiyor. Aşağıdaki kısımda Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı yer alıyor.




Son Güncelleme: 22.11.2020 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şokAktüelAktüel ürünlerOyuncu Ekipmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı
Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Adana’da feci kaza! Yük treninin çarpmasıyla kolu koptu
Adana’da feci kaza! Yük treninin çarpmasıyla kolu koptu
İlçe devlet hastanesinde korkutan gelişme! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
İlçe devlet hastanesinde korkutan gelişme! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Şanlıurfa’da arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü
Şanlıurfa’da arazi kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Popüler Haberler

Milletvekili maaşları ne kadar? Kasım 2020
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Kefaret dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Drone ehliyeti nedir, nasıl alınır? Drone ehliyet alma şartları ve gerekli belgeler
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2020 sosyal yardımları nelerdir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları
Türksat Frekans Listesi - Türksat Uydusu 4A Güncel Kanal Frekans Listesi
Spotify vs Youtube Müzik hizmetlerinden hangisi daha iyidir? Spotify vs Youtube Müzik karşılaştırması
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
SGK emekli aylık bilgisi nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C emekli aylık bilgisi sorgulama
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? 2019 Aralık Ayı Vizyona girecek yabancı ve yerli filmler
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Maria ile Mustafa final mi yapacak? Atv Maria ile Mustafa yeni bölüm var mı, yok mu?
Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.