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Şok marketler 2 Haziran aktüel ürün kataloğunu yayınladı! Şok marketler 2 Haziran ürün kataloğu

Şok marketler her hafta mağazalarına yeni ürünler getirirken 2 Haziran tarihinde birbirinden farklı elektronik ev aletleri reyonlarda yer alacak. Şok marketler 2 Haziran aktüel ürün kataloğunu yayınlarken bu yazımızda sizler için Şok marketlere gelen ürünlerin fiyatlarını ve kampanya broşürünü ele aldık. İşte 2 Haziran Şok marketlere gelen kampanyalı ürünler ve kataloğu haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:17
Şok marketler 2 Haziran aktüel ürün kataloğunu yayınladı! Şok marketler 2 Haziran ürün kataloğu
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Haziran ayının ilk haftasında Şok marketler birbirinden farklı ev ürünlerini marketine getiriyor. 3’lü koltuk, ankastre set, televizyon ünitesi ve çeşitli züccaciye ürünleri 2 Haziran günü Şok marketlerde olacak. Müşteri kapasitesi yüksek olan Şok marketler hizmetlerine devam ederken her hafta farklı ürünleri mağazasına getirerek kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. İşte Şok marketlere 2 Haziran gelecek ürünlerin fiyat listesi ve kataloğu haberimizde

Alpina 3’lü Cam Ankastre Set 1.349 TL

 Su Arıtma Cihazı 499 TL

 Alpina Inox Aspratör 179 TL

 Kobalt 3 Kişlik Koltuk 699 TL

3’lü Zigon Sehpa Takımı 249 TL

 Silindir Puf 119 TL

 Zebra Tv Üntesi299 TL

 Wenken Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı 39,95 TL

 Wenken Portatf Mlkshake 34,95 TL

 Cambu 3’ü 1 Arada French Press 39,95 TL

 4’lü Bee Home Pudng Kabı 6,99 TL

 20 litre Bee Home Max Saklama Kabı 24,95 TL

 30 litre Bee Home Max Saklama Kabı 27,95 TL

 Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 7,99 TL

 Buzdolabı Düzenleyci 12,95 TL

Bölmeli Büyük Yemek Saklama Kabı 8,99 TL

 140×140 cm ebatlarında Pvc Masa Örtüsü 11,95 TL

 3’lü El Havlusu 6,99 TL

 Jakarlı Çift Kişlik Yatak Örtüsü 49,95 TL

 Wafe Yuvarlak – Dikdörtgen Kurulama Bez 5,99 TL

 40×40 cm Kırlent Kılıfı 5,99 TL






 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:17
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şok Marketler 2 Haziran Aktüel ürün Kataloğuşok 2 Haziran Broşür
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