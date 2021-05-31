Şok marketler 2 Haziran aktüel ürün kataloğunu yayınladı! Şok marketler 2 Haziran ürün kataloğu

Haziran ayının ilk haftasında Şok marketler birbirinden farklı ev ürünlerini marketine getiriyor. 3’lü koltuk, ankastre set, televizyon ünitesi ve çeşitli züccaciye ürünleri 2 Haziran günü Şok marketlerde olacak. Müşteri kapasitesi yüksek olan Şok marketler hizmetlerine devam ederken her hafta farklı ürünleri mağazasına getirerek kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. İşte Şok marketlere 2 Haziran gelecek ürünlerin fiyat listesi ve kataloğu haberimizde

Alpina 3’lü Cam Ankastre Set 1.349 TL

Su Arıtma Cihazı 499 TL

Alpina Inox Aspratör 179 TL

Kobalt 3 Kişlik Koltuk 699 TL

3’lü Zigon Sehpa Takımı 249 TL

Silindir Puf 119 TL

Zebra Tv Üntesi299 TL

Wenken Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı 39,95 TL

Wenken Portatf Mlkshake 34,95 TL

Cambu 3’ü 1 Arada French Press 39,95 TL

4’lü Bee Home Pudng Kabı 6,99 TL

20 litre Bee Home Max Saklama Kabı 24,95 TL

30 litre Bee Home Max Saklama Kabı 27,95 TL

Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 7,99 TL

Buzdolabı Düzenleyci 12,95 TL

Bölmeli Büyük Yemek Saklama Kabı 8,99 TL

140×140 cm ebatlarında Pvc Masa Örtüsü 11,95 TL

3’lü El Havlusu 6,99 TL

Jakarlı Çift Kişlik Yatak Örtüsü 49,95 TL

Wafe Yuvarlak – Dikdörtgen Kurulama Bez 5,99 TL

40×40 cm Kırlent Kılıfı 5,99 TL











