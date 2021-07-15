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Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021

ŞOK market yeni yayınladığı kataloğunda şeker ve çikolatalara da yer verdi. Kurban bayramında çikolata ve şeker almayı hedefleyenler için hazırlıklar yapan market 2021 yılı şeker ve çikolata fiyatlarını da açıklamış oldu.

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:30
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
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Uygun fiyat politikası ve her hafta müşterilerine yönelik farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market, kurban bayramında da müşterilerine birden fazla üründe indirim yapacağını duyurdu. Kurban bayramının yakınlığı sebebiyle en çok merak edilenler şeker ve çikolataların fiyatı oldu.

Kataloğunda çikolata ve şekerlere geniş yer ayıran ŞOK market zinciri, birbirinden farklı markada şeker ve çikolataları müşterileri için hazırlıyor. Her cebe uygun bayram çikolatası ve bayram şekeri bulabileceğinin ŞOK marketlerinde, belirli ürünlerde ise indirimler müşterileri bekliyor.

Bayram hazırlıklarına başlayan ŞOK market zinciri, bu neticede şeker ve bayram çikolatalarının da satışına başlıyor. Yayımlanan katalogda şeker ve çikolatalara yer veren ŞOK market, katalogda bulunan ürünlere müşterilerin 15 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde ulaşabileceklerini açıkladı.


Son Güncelleme: 15.07.2021 15:30
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