ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 Şok Market maaş miktarı

BİM, A101 ve Şok market gibi zincir marketlerde çalışmak isteyen kişiler bu marketlerin personel maaşlarını merak etmektedir. 7 binden fazla mağazaya sahip olan 1995 yılında Murat Ülker tarafından kurulan Şok Market 2019 yılında Yıldız Holding tarafından alınmıştır.

Şok market personelinin mesai saatleri normalde sabah 9 ile akşam 21 arasındadır. Vardiyalı çalışma sistemi ile çalışılan Şok markette 9 saat iş çalışma saati olup 1 saat de mola bulunmaktadır. Şok markette çalışan personeller haftada altı gün iş başı yapıp bir gün tatil yapmaktadır ayrıca yıllık izinleri ise 16 gündür.

ŞOK Market Personel Maaşları Ne Kadar?

Şok markette çalışan reyon görevlisi, kasiyer, mağaza sorumlusu ve müdürü, dağıtıcı ve depocu gibi birimler bulunmaktadır. Şok Markette personel maaşlarının bu sene 2400 TL olmasının yanı sıra önümüzdeki aylarda 2021 ile beraber 200 TL kadar zamlanması beklemektedir. Mağazada çalışan mağaza müdürü 4.000 kadar ve bölge temsilcisi ise 5.000 TL kadar maaş almaktadır.

ŞOK Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şok marketin personel alımında mağaza elemanı, mağaza müdürü ve bölge temsilcisi gibi birimlere başvurabilirsiniz. https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu başvurular adreste yer alan formu doldurarak yapılmaktadır.