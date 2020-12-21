İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...

ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 Şok Market maaş miktarı

ŞOK marketler reyon görevlisi, kasiyer, mağaza sorumlusu ve müdürü, dağıtıcı, bölge sorumlusu ve depocu gibi birimlerde personel alımları yapmaktadır. Personel alımları ŞOK marketin internet sitesinde bulunan formu doldurarak gerçekleştirilebilmektedir.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:04
ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 Şok Market maaş miktarı
Takip Et:

BİM,  A101 ve Şok market gibi zincir marketlerde çalışmak isteyen kişiler bu marketlerin personel maaşlarını merak etmektedir. 7 binden fazla mağazaya sahip olan 1995 yılında Murat Ülker tarafından kurulan Şok Market 2019 yılında Yıldız Holding tarafından alınmıştır.

Şok market personelinin mesai saatleri normalde sabah 9 ile akşam 21 arasındadır. Vardiyalı çalışma sistemi ile çalışılan Şok markette 9 saat iş çalışma saati olup 1 saat de mola bulunmaktadır. Şok markette çalışan personeller haftada altı gün iş başı yapıp bir gün tatil yapmaktadır ayrıca yıllık izinleri ise 16 gündür.

ŞOK Market Personel Maaşları Ne Kadar?

Şok markette çalışan reyon görevlisi, kasiyer, mağaza sorumlusu ve müdürü, dağıtıcı ve depocu gibi birimler bulunmaktadır. Şok Markette personel maaşlarının bu sene 2400 TL olmasının yanı sıra önümüzdeki aylarda 2021 ile beraber 200 TL kadar zamlanması beklemektedir. Mağazada çalışan mağaza müdürü 4.000 kadar ve bölge temsilcisi ise 5.000 TL kadar maaş almaktadır.

ŞOK Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şok marketin personel alımında mağaza elemanı, mağaza müdürü ve bölge temsilcisi gibi birimlere başvurabilirsiniz. https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu başvurular adreste yer alan formu doldurarak yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şokmarketPersonel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu
Diyarbakır'da gürültü tartışması sonunda silahlar patladı
Diyarbakır'da gürültü tartışması sonunda silahlar patladı
BİM 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
BİM 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Minibüs şoföründen polise şarşırtan cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var
Minibüs şoföründen polise şarşırtan cevap: İzin belgem yok ama WhatsApp grubumuz var
İstanbul'da emek fırınında asansör kazası! 1 kişi öldü, 1 yaralı var
İstanbul'da emek fırınında asansör kazası! 1 kişi öldü, 1 yaralı var

Popüler Haberler

ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 Şok Market maaş miktarı
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Epic Games ücretsiz oyun listesi belli oldu! Epic Games tarafından ücretsiz dağıtılan oyunlar
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 21 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Aralık 2020 Pazartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Spider Man 3 filmi ne zaman çıkacak? Spider Man 3 oyuncuları ve konusu
Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi ve af yasasında son gelişmeler
Erkenci Kuş dizisi yayın günü değişti! İşte yeni yayın günü
İşsizlik maaşı hangi gün yatar? İşsizlik maaşı hangi hesaba yatar?
Af yasası 23 Haziran seçiminden önce çıkacak mı? Cumhurbaşkanı'ndan heyecanlandıran genel af ve ceza indirimi açıklaması!
En uygun konut kredisi faizleri Eylül 2019'da hangi bankada ne kadar?
Yılbaşında erkek sevgiliye ne alınır?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
Mekatronik mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.