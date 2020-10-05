İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek...
İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı
Son Dakika
İş yerini açmaya gittiğinde büyük...

Şok market indirimli Samsung t290 Tablet nasıl, alınır mı?

Şok markette yerlerini alan Samsung T290 tabletinin teknik özellikleri, pil kullanım süresi, fiyatının ne kadar olduğu ve fiyatının ucuz olmasına rağmen teknik servisten yararlanılabilir mi gibi sorular okuyucular tarafından merak edilmektedir.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:37
Şok market indirimli Samsung t290 Tablet nasıl, alınır mı?
Takip Et:

Samsung T290 Şok Marketteki Yerlerini Aldı:

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung T290 8 inç ekranı ile tablet bilgisayar 919 Türk Lirasından satılmak üzere marketteki yerlerini aldı.

Samsung T290 Sistem Özellikleri:

Ekran boyutu 8 inçdir ve 1280x800 Thin Film Transistor ekrandır. Bu tablet bilgisayarın en kötü özelliği Thin Film Transistor ekran kullanmasıdır. Tablet bilgisayarların IPS ekranının olması çok büyük artılar sağlayabilir. TFT ekranlara yan tarafından veya üst tarafından baktığınız zaman ekran görünümünde bozulma göstermektedir. Öte yandan IPS ekranlarda ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Ekran parlaklığı ve estetiği ise piyasada bu fiyata bulunacaklar arasında en iyilerinden. İşlemcisi ise 2ghz hızında, ram ise 2 gigabayttır. Yani ortalama bir işletim sistemi olduğu söylenebilir. Temel olarak bir öğrenci ya da şirket çalışanlarının işlerini kolayca halletmesini sağlayabilir ama oyunlarda donma yaratabilir. EBA Tv için tablet alacaksanız, EBA Tv’ de herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Yani Samsung T290 ortalama bir tablettir. Pil süresi 12 ve 13 saat uzunluğunda kullanıma açıktır. Fiyatına göre ise performansı çok iyidir ve teknik servisten yararlanabilirsiniz.

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şok Samsung Tabletşok Samsung T290
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı
Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı
Eşi ve çocukları terk edince intihar etti
Eşi ve çocukları terk edince intihar etti
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi
Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi
Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü
Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Popüler Haberler

Şok market indirimli Samsung t290 Tablet nasıl, alınır mı?
Hepsiburada Awox 4K Android akıllı televizyon özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
A101'de satılan Honor 10 Lite telefonu nasıl, alınır mı? Honor 10 Lite özellikleri
Bim'de satılan Meizu Note 8 telefonu nasıl, alınır mı? Meizu Note 8 Bim satışı başladı
Bimde satılan Sony bravia KDL-50WF665 tv nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
BİM'de satılan Hometech Tablet PC Alfa 8mB nasıl, alınır mı?
Meizu Note 8 telefon nasıl, alınır mı? Meizu Note 8 teknik özellikleri ve fiyatı
A101 satılacak Samsung Mikrodalga Fırın nasıl, alınır mı?
Bim Xiaomi Earbuds kulaklıklar nasıl alınır mı? Bim Xiaomi Earbuds 119 TL inceleme ve yorumları
Bim'de satılan Oppo A5 cep telefonu nasıl, alınır mı? Oppo A5 kullanıcı yorumları
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
İstanbul film festivali etkinliği ne zamandır? İstanbul film festivali tarihleri
Mucize Doktor Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Serra Pirinç hakkında bilgiler
Ejder Göz filminin konusu ve Ejder Göz oyuncuları
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak? Bakandan açıklama geldi
Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ'ın hayatı!
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
Ptt kargo cumartesi açık olur mu, alım yapıyor mu?
Ziraat Bankası kredi başvurusunda talep edilen belgeler nelerdir? 2020
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.