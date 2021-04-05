Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu

- Beşler Fermente Sucuk 220 gr - 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerlidir )
- Ülker Çokokrem Cam 650 gr - 16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerlidir)
- LG 49UN7100 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv - 4.799 TL
- LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv - 4.219 TL
- Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet - 539 TL
- Tv Ünitesi - 299 TL
- Orta Sehpa - 179 TL
- Doğrular 4+1 Merdiven - 125 TL
- Nilson Topraklı Priz Lamba Anahtarı - 6,99 TL
- Nilson 6'lı Grup Priz - 24,95 TL
- Nilson 3'lü Grup Priz - 17,95 TL
- Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere 22 cm - 79,90 TL
- Kumsal Silikon Kapaklı Kanıyarık Tencere 24 cm - 79,90 TL
- USSU Darbeli Matkap - 99,90 TL
- USSU Avuç Taşlama - 99,90 TL
- USSU Şarjlı Vidalama - 59,90 TL
- USSU Havya Kalemi - 16,95 TL
- USSU Silikon Tabancası - 29,95 TL
- Silikon Tabancası - 6,99 TL
- Quartz Tavan Boyası 17,5 Kg - 84,90 TL
- Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası 10 Kg - 64,90 TL
- ISONEM MS 82 Nem Boyası 1 Kg - 49,95 TL
- ISONEM Sıvı Cam 2 Kg - 129 TL
- ISONEM Hobi Boyası 350 cc - 79,90 TL
- Polisan Sprey Boya - 19,95 TL
- Cereset CS 225 Silikon 280 gr - 16,95 TL
- Kalekim Silikon Mastik 280 gr - 17,95 TL
- Kalekim Akrilik Mastik Beyaz 280 gr - 12,95 TL
- Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti - 34,95 TL
- WD-40 Çok Amaçlı Yağlama Spreyi 150 ml - 17,95 TL
- Saplı Rulo 20 cm - 6,99 TL
- Saplı Rulo 10 cm - 3,99 TL
- Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara - 3,99 TL
- Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara - 4,99 TL
- Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara - 5,99 TL
- Tonavida Seti 2+1 - 12,95 TL
- Takım Çantası 19" - 39,95 TL
- GoKidy El Arabası Tamir Seti - 34,95 TL
- Benim İlk 100 Bilgilerim Kitap Çeşitleri - 16,95 TL
Son Güncelleme: 05.04.2021 22:46