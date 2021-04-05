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Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu

Şok Marketleri 1995 senesinden beri Türkiye'ye hizmet vermektedir. Şu anda Türkiye'de 7 binden fazla mağazası bulunmaktadır. Her hafta ürünlerinde indirim uygulayarak ,vatandaşlara destek olmaya çalışmaktadır. 7 -13 Nisan tarihleri arasında uygulanacak indirimler merak edilmektedir. İşte Şok'un 7-13 Nisan kataloğundan ürünler...

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:46
Şok Market 7 - 13 Nisan 2021 indirimli fırsat ürünleri kataloğu
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Şok marketlerinde 7 ile 13 Nisan tarihleri arasında birden fazla gıda ürünleri ,ev aletleri ve temizlik ürünlerinde indirimler uygulanacak. 7-13 Nisan arasında uygulanacak indirimlerden bazıları şunlardır;

  • Beşler Fermente Sucuk 220 gr - 15 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerlidir )
  • Ülker Çokokrem Cam 650 gr -  16 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerinizde  geçerlidir)
  • LG 49UN7100 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv -  4.799 TL
  • LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv  - 4.219 TL
  • Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet - 539 TL
  • Tv Ünitesi - 299 TL
  • Orta Sehpa - 179 TL
  • Doğrular 4+1 Merdiven - 125 TL
  • Nilson Topraklı Priz Lamba Anahtarı - 6,99 TL
  • Nilson 6'lı Grup Priz - 24,95 TL
  • Nilson 3'lü Grup Priz - 17,95 TL
  • Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere 22 cm - 79,90 TL
  • Kumsal Silikon Kapaklı Kanıyarık Tencere 24 cm - 79,90 TL
  • USSU Darbeli Matkap - 99,90 TL
  • USSU Avuç Taşlama - 99,90 TL
  • USSU Şarjlı Vidalama - 59,90 TL
  • USSU Havya Kalemi - 16,95 TL
  • USSU Silikon Tabancası - 29,95 TL
  • Silikon Tabancası - 6,99 TL
  • Quartz Tavan Boyası 17,5 Kg - 84,90 TL
  • Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası 10 Kg - 64,90 TL
  • ISONEM MS 82 Nem Boyası 1 Kg - 49,95 TL
  • ISONEM Sıvı Cam 2 Kg - 129 TL
  • ISONEM Hobi Boyası 350 cc - 79,90 TL
  • Polisan Sprey Boya - 19,95 TL
  • Cereset CS 225 Silikon 280 gr - 16,95 TL
  • Kalekim Silikon Mastik 280 gr - 17,95 TL
  • Kalekim Akrilik Mastik Beyaz 280 gr - 12,95 TL
  • Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti - 34,95 TL
  • WD-40 Çok Amaçlı Yağlama Spreyi 150 ml - 17,95 TL
  • Saplı Rulo 20 cm - 6,99 TL
  • Saplı Rulo 10 cm - 3,99 TL
  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara - 3,99 TL
  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara - 4,99 TL
  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara -  5,99 TL
  • Tonavida Seti 2+1 - 12,95 TL
  • Takım Çantası 19" - 39,95 TL
  • GoKidy El Arabası Tamir Seti - 34,95 TL
  • Benim İlk 100 Bilgilerim Kitap Çeşitleri - 16,95 TL

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
Şok MarketŞok Market 7-13 Nisan ürün Kataloğu
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