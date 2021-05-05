Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden birisi haline gelen, yaptığı indirimler ve aktüel katalogları ile adından söz ettiren ŞOK marketler merak edilmeye başlandı. 7 – 11 Mayıs 2021 tarihinde geçerli olacak seçili ürünler indirimleri araştırılırken alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu uygulanacak yasaklar sebebiyle kampanya Cuma günü itibari ile başlayacak.

ŞOK marketler 7 – 11 Mayıs aktüel ürünler kataloğu