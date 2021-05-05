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Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası

ŞOK marketler zinciri tarafından her hafta yapılan indirimli ürünler listesi merak edilmeye başlandı. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimler ürünler kampanyası başlıklarını araştırıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:42
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
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Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden birisi haline gelen, yaptığı indirimler ve aktüel katalogları ile adından söz ettiren ŞOK marketler merak edilmeye başlandı. 7 – 11 Mayıs 2021 tarihinde geçerli olacak seçili ürünler indirimleri araştırılırken alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu uygulanacak yasaklar sebebiyle kampanya Cuma günü itibari ile başlayacak.

ŞOK marketler 7 – 11 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

  • Elidor Şampuan 325 ml ve Saç Kremi 350 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Duru Kolonya Çeşitleri 400 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Oral-B Diş Eti ve Minesi Pro Onarım Orjinal Diş Macunu 50 ml 10 TL (10-11 Mayıs'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Contigo Termal Mug 740 ml 249 TL
  • 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı 299 TL
  • Tekerlekli Termos 38 Litre 249 TL
  • Piknik Termos 5 Litre 49,95 TL
  • Kamp Sandalyesi 57,90 TL
  • Termos Piknik Çantası 19,95 TL
  • Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 57,90 TL
  • Bio Mangal Kömürü 2 Kg 14,95 TL
  • Büyük Izgara Teli 14,95 TL
  • Çöp Şiş 100'lü 3,99 TL
  • Lüks Mangal 49,95 TL
  • Alpina Inox Aspiratör 179 TL
  • Sinbo SBG-7102 Elektrikli Izgara 149 TL
  • Silvercrest Şarjlı Su Pompası 29,95 TL
  • 3 Kişilik Salıncak 395 TL
  • Erkek Outdoor Pantolon 129 TL
  • Letoon Erkek Trekking Ayakkabı 79,90 TL
  • Çok Amaçlı Masa Örtüsü 6,99 TL
  • Kurulama Bezi 3'lü 7,99 TL
  • GoKidy Market Piknik Kekli Çay Sepeti Setleri 19,95 TL
  • GoKidy Futbol Kalesi ve Topu 29,95 TL

 

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 03:42
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şokMarket7 Mayıs11 MayısHafta SonuIndirimli ürünlerKampanyaAktüelKatalog
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