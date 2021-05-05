Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden birisi haline gelen, yaptığı indirimler ve aktüel katalogları ile adından söz ettiren ŞOK marketler merak edilmeye başlandı. 7 – 11 Mayıs 2021 tarihinde geçerli olacak seçili ürünler indirimleri araştırılırken alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu uygulanacak yasaklar sebebiyle kampanya Cuma günü itibari ile başlayacak.
ŞOK marketler 7 – 11 Mayıs aktüel ürünler kataloğu
- Elidor Şampuan 325 ml ve Saç Kremi 350 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Duru Kolonya Çeşitleri 400 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Oral-B Diş Eti ve Minesi Pro Onarım Orjinal Diş Macunu 50 ml 10 TL (10-11 Mayıs'ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Contigo Termal Mug 740 ml 249 TL
- 2 Kişilik Ahşap Sandalye ve Masa Takımı 299 TL
- Tekerlekli Termos 38 Litre 249 TL
- Piknik Termos 5 Litre 49,95 TL
- Kamp Sandalyesi 57,90 TL
- Termos Piknik Çantası 19,95 TL
- Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 57,90 TL
- Bio Mangal Kömürü 2 Kg 14,95 TL
- Büyük Izgara Teli 14,95 TL
- Çöp Şiş 100'lü 3,99 TL
- Lüks Mangal 49,95 TL
- Alpina Inox Aspiratör 179 TL
- Sinbo SBG-7102 Elektrikli Izgara 149 TL
- Silvercrest Şarjlı Su Pompası 29,95 TL
- 3 Kişilik Salıncak 395 TL
- Erkek Outdoor Pantolon 129 TL
- Letoon Erkek Trekking Ayakkabı 79,90 TL
- Çok Amaçlı Masa Örtüsü 6,99 TL
- Kurulama Bezi 3'lü 7,99 TL
- GoKidy Market Piknik Kekli Çay Sepeti Setleri 19,95 TL
- GoKidy Futbol Kalesi ve Topu 29,95 TL
Son Güncelleme: 05.05.2021 03:42