ŞOK market 4 -10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Şok Market’in 4 Ağustos ürün kataloğu araştırılmaktadır. Yaz aylarında sıkça kullanılan ürünlerin katalogda yer alması bekleniyor. 4 Ağustos ürün kataloğunda neler yer alacak?

Şok 4 Ağustos ürün kataloğu

Şok Market, 4 Ağustos’ta satışa sunacağı ürünlerle yaz aylarında tatile çıkacak vatandaşlar için özel ürünleri satışa koyacak. Pratik ürünler, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklıktan, temizlik ürünlerine kadar birçok ürün yer alacak. İşte 4 Ağustos ürün kataloğu;