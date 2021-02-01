Şok Market 3 - 9 Şubat 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

Şok Marketlerde 3 - 9 Şubat 2021 tarihlerinde elektronikten temizliğe, bebekler için birçok üründen züccayiyeye sayısız kampanya olacak. Sizler için indirimli ürünlerin listesini yaptık.

1995'te 13 mağaza ile faaliyete geçen ŞOK Marketleri 2018 yılı itibariyle 6364 mağazaya ulaşmıştır. 2011 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan ŞOK mağazaları, tüketiciye daha çok ulaşmak adına çeşitli market zincirlerini satın alarak bu gün 81 ilde faaliyet göstermektedir.

3 - 9 Şubat 2021 tarihleri arasında Şok marketlerde sizi bekleyen kampanyalardan birkaçı;

Bahçıvan Süzme Peynir 500 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Gezer Çocuk Kar Botu 34,95 TL

Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Botu 14,95 TL

Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Babeti 9,99 TL

İnox Aspiratör 129 TL

Kiwi Blender Set 149 TL

Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 69,90 TL

LAVA Döküm Tava 99,90 TL

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 12,95 TL

Çelik Cezve Çeşitleri 11,95 TL

Silikon Tart Kalıbı 17,95 TL

Şef Büyük Kek Kalıbı 16,95 TL

Dikdörtgen Kenarlı Fırın Matı 24,95 TL

Browart Plastik Kapaklı Fırın Kek Kabı 1000 cc 19,95 TL

Browart Plastik Kapaklı Fırın Kek Kabı 650 cc 15,95 TL

Silikon Tekli Tepsi Tutacağı 7,99 TL

Silikon Küçük Eldiven 11,95 TL

Oval Tepsi 9,99 TL

Silikon Muffin Kalıbı 6'lı 6,99 TL

Silikon Kek Kalıbı 12'li 16,95 TL

Desenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TL

Kristal Narenciye Sıkacağı 5,99 TL

Kare / Dikdörtgen Borcam Taşıma Kabı 14,95 TL

Kurabiye Seti 14,95 TL

Yaylı Çırpıcı 6,99 TL

Neşeli Kurabiyeler Kurabiye Kalıbı 17,95 TL

Titiz Tek Fiyat Plastik Ürünler 5 TL

Sofra Bezi 140x140 cm 6,99 TL

Kadın Tek Alt 14,95 TL

GoKidy Hemen Anlat 14,95 TL

GoKidy Oyun Hamuru Seti 4'lü 7,99 TL

GoKidy Niloya Sürpriz Yumurta 2,99 TL

Soft Kırılmaz Arabalar 14,95 TL

GoKidy Yazar Kasa 34,95 TL

GoKidy Sayıları Öğreniyorum Puzzle 12,95 TL

Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL

Sinbo Tost Makinesi 159 TL

Sinbo Çelik Çay Seti 159 TL

Silikon Çok Amaçlı Maşa 9,99 TL

Silikon Yumurta Fırçası 5,99 TL

Silikon Spatula Çeşitleri 3,99 TL / 4,99 TL

Silikon Kevgir 9,99 TL

Silikon Kepçe 6,50 TL

Cif Tüm Yüzeyler Jel 1500 ml 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)