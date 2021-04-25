Şok Market 28 Nisan – 5 Mayısıs 2021 Çarşamba indirimli ürünler broşürü

Şok marketler zinciri, Türkiye’nin en büyük ve en geniş çaplı marketler zincirlerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Şok market her hafta birbirinden çeşitli onlarca ürünü satışa çıkarıyor. Aynı zamanda birçok üründe indirim yapıyor. Şok market 28 Nisan 2021 ürünleri belli oldu.

Şok marketin 28 Nisan ile 5 Mayısıs 2021 tarihlerini kapsayan satış kataloğu yayınlandı. Bu katalogda dikiş makinesi, elektrikli çay seti, ankastre set, tencereler, mutfak eşyaları, küçük ev aletleri ve birbirinden çeşitli daha birçok üründe uygun fiyata alım yapabilirsiniz. Şok market haftaya satılacak olan ürünlerle ilgili broşür yayınladı. Kataloğu inceleyerek Şok market üzerinden tüm Türkiye genelinde satılacak olan birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri inceleyebilirsiniz.

Şok 28 Nisan – 5 Mayısıs Katalogu