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Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu

ŞOK marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Pek çok kişi, Şok market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünler kataloğu ile araştırılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:21
Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu
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ŞOK marketler zincirleri tarafından haftalık olarak sunulan aktüel ürünler merak ediliyor. Pek çok kişi 28 Nisan4 Mayısıs 2021 yılında geçerli olacak indirimlerin yayınlandığı ŞOK Aktüel ürünlerini merak etmeye başladı. 1995yılında ilk defa 13 marketle hizmete başlayan daha sonrasında büyüyerek Türkiye’nin 81 ilinde 7 binden fazla şubesi olan ŞOK marketlerin aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor.

28 Nisan – 4 Mayısıs 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu

  • SuperFresh Milföy Hamuru 1000 gr 8 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Cillit Bang Yağ / Kir Çözücü Sprey 750 ml 20 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Cam Ankastre Set 3'lü 1.349 TL
  • Su Arıtma Cihazı 499 TL
  • Brother JK 17B Dikiş Makinesi 1.299 TL
  • Brother JA 1400 Dikiş Makinesi 999 TL
  • Queen Teachat Elektrikli Çay Seti 499 TL
  • Kumsal Kanıyarık Tencere 24 cm 89,90 TL
  • Kumsal Derin Tencere 22 cm 89,90 TL
  • Kumsal Tava 24 cm 59,90 TL
  • Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 34,95 TL
  • Paşabahçe Borcam Kırmızı Yuvarlak Tencere 1450 cc 21,95 TL
  • Paşabahçe Borcam Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 24,95 TL
  • Kapaklı Çelik Kase 59,90 TL
  • Çek Bırak El Rondosu 450 cc 21,95 TL
  • Luminarc Temperli Lotusia Opal Bowl Kase 25 cm 24,95 TL
  • Luminarc Temperli Lotusia Opal Kase 12 cm 7,49 TL
  • Luminarc Ölçü Bardağı 58,5 cc 12,95 TL
  • Luminarc Tatlı ve Sunum Kasesi 8,99 TL
  • LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 330 cc 11,95 TL
  • LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 395 cc 11,95 TL
  • LAV Joy Desenli Su Bardağı 3'lü 355 cc 14,95 TL
  • Ferme Ahşap Kesme Tahtası ve Sunum Tepsisi 7,99 TL
  • Desenli Sunum Kase 7,99 TL
  • Renga Desenli Cam Süt Şişesi 1 Litre 7,99 TL
  • Renga Cam Yağlık 250 cc 7,99 TL
  • Renga Cam Yağlık 500 cc 9,99 TL
  • Renga Desenli Cam Karaf 1 Litre 7,99 TL
  • Renga Kare Cam Yağlık 750 cc 7,99 TL
  • Renga Desenli Cam Kavanoz 900 cc 7,99 TL
  • Cambu Borosilikat Cam Kapaklı Demlik Sürahi 1 Litre 39,95 TL
  • Cambu Desenli Cam Kupa 270 cc 9,99 TL
  • Fanksiyonel Batarya Ucu 17,95 TL
  • Sarımsak Ezici 6,99 TL
  • Pirge Mutfak Bıçağı 15,5 cm 34,95 TL
  • Pirge Sıyırma Bıçağı 14,5 cm 44,95 TL
  • Pirge Şef Bıçağı 19 cm 54,95 TL
  • Titiz Snowy Dondurma Kabı 4'lü 6,99 TL
  • Sofra Bezi 6,99 TL
  • El Havlusu 3'lü 6,99 TL
  • Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
şokMarketler28 Nisan4 Mayıs2021Aktüel ürünlerKatalogIndirim
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