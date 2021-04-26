Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu

ŞOK marketler zincirleri tarafından haftalık olarak sunulan aktüel ürünler merak ediliyor. Pek çok kişi 28 Nisan – 4 Mayısıs 2021 yılında geçerli olacak indirimlerin yayınlandığı ŞOK Aktüel ürünlerini merak etmeye başladı. 1995yılında ilk defa 13 marketle hizmete başlayan daha sonrasında büyüyerek Türkiye’nin 81 ilinde 7 binden fazla şubesi olan ŞOK marketlerin aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor.
28 Nisan – 4 Mayısıs 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu
- SuperFresh Milföy Hamuru 1000 gr 8 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Cillit Bang Yağ / Kir Çözücü Sprey 750 ml 20 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Cam Ankastre Set 3'lü 1.349 TL
- Su Arıtma Cihazı 499 TL
- Brother JK 17B Dikiş Makinesi 1.299 TL
- Brother JA 1400 Dikiş Makinesi 999 TL
- Queen Teachat Elektrikli Çay Seti 499 TL
- Kumsal Kanıyarık Tencere 24 cm 89,90 TL
- Kumsal Derin Tencere 22 cm 89,90 TL
- Kumsal Tava 24 cm 59,90 TL
- Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 34,95 TL
- Paşabahçe Borcam Kırmızı Yuvarlak Tencere 1450 cc 21,95 TL
- Paşabahçe Borcam Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 24,95 TL
- Kapaklı Çelik Kase 59,90 TL
- Çek Bırak El Rondosu 450 cc 21,95 TL
- Luminarc Temperli Lotusia Opal Bowl Kase 25 cm 24,95 TL
- Luminarc Temperli Lotusia Opal Kase 12 cm 7,49 TL
- Luminarc Ölçü Bardağı 58,5 cc 12,95 TL
- Luminarc Tatlı ve Sunum Kasesi 8,99 TL
- LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 330 cc 11,95 TL
- LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 395 cc 11,95 TL
- LAV Joy Desenli Su Bardağı 3'lü 355 cc 14,95 TL
- Ferme Ahşap Kesme Tahtası ve Sunum Tepsisi 7,99 TL
- Desenli Sunum Kase 7,99 TL
- Renga Desenli Cam Süt Şişesi 1 Litre 7,99 TL
- Renga Cam Yağlık 250 cc 7,99 TL
- Renga Cam Yağlık 500 cc 9,99 TL
- Renga Desenli Cam Karaf 1 Litre 7,99 TL
- Renga Kare Cam Yağlık 750 cc 7,99 TL
- Renga Desenli Cam Kavanoz 900 cc 7,99 TL
- Cambu Borosilikat Cam Kapaklı Demlik Sürahi 1 Litre 39,95 TL
- Cambu Desenli Cam Kupa 270 cc 9,99 TL
- Fanksiyonel Batarya Ucu 17,95 TL
- Sarımsak Ezici 6,99 TL
- Pirge Mutfak Bıçağı 15,5 cm 34,95 TL
- Pirge Sıyırma Bıçağı 14,5 cm 44,95 TL
- Pirge Şef Bıçağı 19 cm 54,95 TL
- Titiz Snowy Dondurma Kabı 4'lü 6,99 TL
- Sofra Bezi 6,99 TL
- El Havlusu 3'lü 6,99 TL
- Kanaviçe Kurulama Bezi 4,99 TL
Son Güncelleme: 26.04.2021 17:21