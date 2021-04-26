Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu

ŞOK marketler zincirleri tarafından haftalık olarak sunulan aktüel ürünler merak ediliyor. Pek çok kişi 28 Nisan – 4 Mayısıs 2021 yılında geçerli olacak indirimlerin yayınlandığı ŞOK Aktüel ürünlerini merak etmeye başladı. 1995yılında ilk defa 13 marketle hizmete başlayan daha sonrasında büyüyerek Türkiye’nin 81 ilinde 7 binden fazla şubesi olan ŞOK marketlerin aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor.

28 Nisan – 4 Mayısıs 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu