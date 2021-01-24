ŞOK market 24 Ocak aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!

ŞOK marketler 24 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu intenet üzerinde yayımladı. Katalog içerisinde elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, temizlik malzemelerinden giyim ürünlerine kadar pek çok türde ürünün yer aldığı görülüyor.

Türkiye’nin hemen her noktasındaki binlerce şubesi ile milyonlarca insana çeşitli ürünleri sunan ŞOK marketlerde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanıyor. Son olarak 24 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm ŞOK market şubelerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler belli oldu. Aşağıdaki kısımda 24 Ocak 2021 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.