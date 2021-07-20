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Şok market 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü aktüel ürünler broşürü!

Şok marketlere her hafta yüzlerce indirimli ürün geliyor. Şok market, bayram haftasında da müşterilere birçok ürünü indirimli fiyatlarla alma fırsatı sunuyor. Peki Şok marketlere bayram haftasında hangi yeni ürünler gelecek? İşte Şok market 21 Temmuz 2021 indirimli ürünler broşürü...

20 Temmuz 2021 Salı 04:55
Şok market 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü aktüel ürünler broşürü!
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Şok marketlere her hafta olduğu gibi bu Çarşamba da yüzlerce yeni aktüel ürün geliyor. Marketlerin indirim günlerini yakından takip eden vatandaşlar bu hafta Şok marketlere gelecek olan indirimli ürünleri merak ediyor. Bu hafta 21 Temmuz Çarşamba yani Kurban Bayramı'nın 2. günü müşterileri memnun edecek birçok indirimli ürün satışa sunuluyor. İşte merakla beklenen Şok market aktüel ürünler kataloğu…

Şok 21 Temmuz 2021 indirimli ürünler kataloğu

Şok market 21 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İndirim günlerini merakla bekleyen birçok vatandaş Şok marketlere bayram haftasında hangi yeni ürünlerin geleceğini araştırmaya başladı. Bu hafta Şok marketlere gelecek olan Motte termostatlı midi fırın, Homend Türk kahvesi makinesi, Paşabahçe Borcam çeşitleri dikkat çekiyor. Bunların dışında kişisel bakım ürünleri, kozmetik, mutfak ve banyo ürünleri, deterjan, nevresim takımları gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor.


Son Güncelleme: 20.07.2021 04:55
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Anahtar Kelimeler:
Şok Aktüel ürünlerşok Market 21 Temmuz
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