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ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!

Türkiye'nin en sık ziyaret edilen marketlerinden biri olan ŞOK market üzerinde her hafta aktüel ürünler satışa çıkarılıyor. Son olarak ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda birbirinden avantajlı ürünlerin yer aldığı görüldü...

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:22
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
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Türkiye’nin en çok müşteri sayısına sahip marketlerinden olan ŞOK marketlerde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Her hafta raflarına dizdiği aktüel ürünler ile binlerce vatandaşa uygun fiyatlar karşılığında kaliteli ürünler sunan ŞOK marketler bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleri satışa çıkaracak.

21 Aralık 2020 ŞOK marketler aktüel ürünler kataloğunun yayımlanması sonrasında hangi ürünlerin satışa çıkarılacağı merak edilenler arasında yer aldı. 21 Aralık ŞOK market aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok 3’lü ankastre mutfak seti, tost makinesi, çay makinesi, mama sandalyesi ve giyim ürünleri dikkat çekiyor. Aşağıdaki kısımda 21 Aralık ŞOK market aktüel ürünleri yer alıyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 18:22
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Anahtar Kelimeler:
şokŞok Marketşok Aktüel
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