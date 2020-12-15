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Şok market 18-22 Aralık 2020 hafta sonu kampanyalı ürünler kataloğu

Türkiye’de adından söz ettiren marketlerden biri olan Şok Market 18-22 Aralık tarihinde Şok Marketlerde hangi ürünlerin indirimde olduğu kataloğu yayımladı. 18-22 Aralık tarihinde hangi ürünler indirimli?

15 Aralık 2020 Salı 23:24
Şok market 18-22 Aralık 2020 hafta sonu kampanyalı ürünler kataloğu
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Bu hafta yani 18-22 Aralık tarihinde yayınlanan katalogda Şok markette hangi ürünlerde kampanya var. Merak ettiğiniz, almak istediğiniz için indirim günlerini sizlerde bekliyorsanız bu kataloğa da bir göz atın. Bu hafta Şok markette ankastre cam setin indirimli fiyatı 1099 TL oldu. Ve daha bir çok ürün siz müşterilerini bekliyor. Katalogda yer alan ürünlerden Sinbo markasının elektrikli ısgarası, braun epilatör aleti ve ayakkabıdan terliğe indirimli fiyatlarla bu hafta Şok markette.

18-22 Aralık Şok market ürün listesi

Alpina 3’lü Cam Ankastre Set fiyatı 1.099 TL,

Braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör 399 TL,

Sinbo Tost Makinesi 149 TL,

Sinbo ELektrikli Izgara 109 TL,

Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi 149 TL,

Teba Elektrikli Çelik Cezve 69,90 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 24,95 TL,

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu 34,95 TL,

50×70 cm Kapitoneli Yastık 14,95 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı 19,95 TL,

Klasik Erkek Bot 59,95 TL,

Gezer Erkek Koleksiyon Terlik 17,95 TL,

2’li Süngerli Banyo Paspas Takımı 39,95 TL,

2’li Dantelli Havlu Seti 13,95 TL,

Kadın Soft Terlik 16,95 TL

GoKidy İmarkalı lk Arabam 39,95 TL,

Mama Sandalyesi 54,90 TL,

Kitap Çeşitleri 4,99 TL



Son Güncelleme: 15.12.2020 23:24
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Şok MarketIndirim KataloğuUcuzAlışveriş
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