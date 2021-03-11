Şok market 17 Mart – 24 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu

Şok marketleri tarafından Çarşamba günlerinde Aktüel ürünler kampanyasıyla vatandaşlara ucuz fiyatla alışveriş yapma olanağı sunmaya devam ediyor. 17-24 Mart 2021 tarihleri arasında Şok aktüel ürünler kataloğunda neler olduğu alışveriş severler tarafından merak edilmeye başlandı. Şokta omo deterjanda fiyat fırsatını kaçırmayın! 25 TL ve üzeri şok market alışverişlerinizde Finish deterjan ve aytaç sucukta geçerli indirim sizi bekliyor. Bahar geldi bahçelerde hazırlıklar başlıyor. Çim biçme makinasından saksılara kadar ihtiyacınız olan birçok ürünü şok mağazanızda bulabilirsiniz.

İşte Şok marketleri 17-24 Mart 2021 tarihleri arasında satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu;