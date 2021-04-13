Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü

Ülke genelinde koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Bundan dolayı Şok Market hafta sonlarını kapsayacak büyük indirim şöleni uygulayacak.
Şok Market 16-20 Nisan Cumartesi Fırsatları
- Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu 50 ml 10 TL
- Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 1.8 Litre 9 TL
- Oral-B Diş Fırçası 9 TL
- Roidmi Z1 Air Kablosuz Dikey Süpürge 1.899 TL
- Sinbo Toz Torbalı Süpürge 349 TL
- Blitz Dijital Baskül 54,90 TL
- Ütü Masası 149 TL
- Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL
- Kurutmalık 84,90 TL
- Lime Tablet Mop Set 89,90 TL
- Sıvı Hazneli Sprey Mop 69,90 TL
- Teleskobik Kollu Mop 64,90 TL
- Smart Paspas / Mop Yedeği 9,99 TL
- Ecomax Paspas Bez 9,99 TL
- Temizlik Kovası 9 Litre 12,95 TL
- Duş Başlığı Seti 17,95 TL
- Sepetli Çamaşır Mandalı 15'li 7,99 TL
- Titiz Domy Çamaşır İpi 20 Metre 4,99 TL
- Titiz Bardak Yıkama Fırçası 19,95 TL
- Titiz Hazneli Tuvalet Fırçası 11,95 TL
- Titiz Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,99 TL
- Smart Bulaşık Altlığı 6,99 TL
- Tek Kişilik Pike 39,95 TL
- Çift Kişilik Pike 49,95 TL
- Çantalı Vakumlu Hurç 24,95 TL
- Vakumlu Hurç Seti 3'lü 22,95 TL
- Klasik Kadın Ayakkabı 19,95 TL
- Esem Kadın / Erkek Terlik 59,90 TL
- Esem Çocuk Terlik 49,90 TL
- Oyuncak Ütü ve Masası 14,95 TL
- Oyuncak Temizlik Seti 14,95 TL
- Sesli Sevimli Ördek 9,99 TL
- Çocuk Kitabı Çeşitleri 4,99 TL
- George Orwell Kitapları 4,99 TL
Son Güncelleme: 13.04.2021 13:54