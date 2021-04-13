Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü

, hafta sonlarını kapsayacak şekildeler yapacak. Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden biri olan Şok marketler zinciri, her hafta birbirinden farklı ürünlere indirim yapıyor. 16-20 Nisan Şok Market indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Şok Market Cumartesi Fırsatları etkinlikleri başlıyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Bundan dolayı Şok Market hafta sonlarını kapsayacak büyük indirim şöleni uygulayacak.

Şok Market 16-20 Nisan Cumartesi Fırsatları