İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü

Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden biri olan Şok marketler zinciri, her hafta birbirinden farklı ürünlere indirim yapıyor. 16-20 Nisan Şok Market indirimli ürünler kataloğu belli oldu.

13 Nisan 2021 Salı 13:54
Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü
Takip Et:

Şok Market, hafta sonlarını kapsayacak şekilde indirimler yapacak. Türkiye’nin en büyük marketler zincirinden biri olan Şok marketler zinciri, her hafta birbirinden farklı ürünlere indirim yapıyor. 16-20 Nisan Şok Market indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Şok Market Cumartesi Fırsatları etkinlikleri başlıyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Bundan dolayı Şok Market hafta sonlarını kapsayacak büyük indirim şöleni uygulayacak.

Şok Market 16-20 Nisan Cumartesi Fırsatları

  • Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu 50 ml 10 TL
  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 1.8 Litre 9 TL
  • Oral-B Diş Fırçası 9 TL
  • Roidmi Z1 Air Kablosuz Dikey Süpürge 1.899 TL
  • Sinbo Toz Torbalı Süpürge 349 TL
  • Blitz Dijital Baskül 54,90 TL
  • Ütü Masası 149 TL
  • Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL
  • Kurutmalık 84,90 TL
  • Lime Tablet Mop Set 89,90 TL
  • Sıvı Hazneli Sprey Mop 69,90 TL
  • Teleskobik Kollu Mop 64,90 TL
  • Smart Paspas / Mop Yedeği 9,99 TL
  • Ecomax Paspas Bez 9,99 TL
  • Temizlik Kovası 9 Litre 12,95 TL
  • Duş Başlığı Seti 17,95 TL
  • Sepetli Çamaşır Mandalı 15'li 7,99 TL
  • Titiz Domy Çamaşır İpi 20 Metre 4,99 TL
  • Titiz Bardak Yıkama Fırçası 19,95 TL
  • Titiz Hazneli Tuvalet Fırçası 11,95 TL
  • Titiz Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,99 TL
  • Smart Bulaşık Altlığı 6,99 TL
  • Tek Kişilik Pike 39,95 TL
  • Çift Kişilik Pike 49,95 TL
  • Çantalı Vakumlu Hurç 24,95 TL
  • Vakumlu Hurç Seti 3'lü 22,95 TL
  • Klasik Kadın Ayakkabı 19,95 TL
  • Esem Kadın / Erkek Terlik 59,90 TL
  • Esem Çocuk Terlik 49,90 TL
  • Oyuncak Ütü ve Masası 14,95 TL
  • Oyuncak Temizlik Seti 14,95 TL
  • Sesli Sevimli Ördek 9,99 TL
  • Çocuk Kitabı Çeşitleri 4,99 TL
  • George Orwell Kitapları 4,99 TL



Son Güncelleme: 13.04.2021 13:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şok MarketIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vekaletname iptali nasıl yapılır? Azilname dilekçe örneği ve ücreti
Vekaletname iptali nasıl yapılır? Azilname dilekçe örneği ve ücreti
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 13 Nisan Salı İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 13 Nisan Salı İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?
Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken eşler birbirini öperse, öpüşürse orucu bozar mı?
Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken eşler birbirini öperse, öpüşürse orucu bozar mı?
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?

Popüler Haberler

Vekaletname iptali nasıl yapılır? Azilname dilekçe örneği ve ücreti
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; 13 Nisan Salı İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?
Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken eşler birbirini öperse, öpüşürse orucu bozar mı?
Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kaç yaşında? nerelidir?
Bugün kimin maçı var? TV 13 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Yasak Elma dizisi Lila karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Faysal karakteri kimdir?
Maraşlı dizisi 13. bölüm tek parça full izle 12 Nisan ATV Maraşlı son bölüm
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Nisan Kyk yatmaya başladı mı?
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
Sgk cenaze masrafları nasıl alınır? 2021 sgk cenaze parası ne kadar?
TJK 13 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
İstanbul'da iftar kaçta yapılacak? 13 Nisan Salı İstanbul akşam ezanı saati kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.