ŞOK hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım ŞOK çalışma saatleri

Şok markete 18- 24 Kasım tarihleri arasında pek çok uygun fiyatlı ürünler raflarda müşterilerle buluşacak. Oyuncuları sevindirecek monitör, klavye, koltuk, Mouse ve masa gibi oyuncu ekipmanlarının yanı sıra yemek takımı, tepsi, termos, çay seti gibi mutfak ürünleri de müşterilerin beğenisine sunulacak.

18-24 Kasım ŞOK Market’e gelecek ürünler kataloğu:

ŞOK Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor? Açılış kapanış saatleri:

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında market, restoran, AVM gibi yerlerin saat 10 ile 20 arasında çalışmasına karar verildi. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Şok marketler 10’da hizmete açılacak ve 20’de kapanacak.