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ŞOK hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım ŞOK çalışma saatleri

Koronavirüs kapsamında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Bundan sonra marketler de AVM, restoranlar saat 10'da çalışmaya başlayacak ve saat 20'de kapılarını kapatacak. Şok marketler de saat 10 ile 20 arasında çalışacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:06
ŞOK hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım ŞOK çalışma saatleri
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Şok markete 18- 24 Kasım tarihleri arasında pek çok uygun fiyatlı ürünler raflarda müşterilerle buluşacak. Oyuncuları sevindirecek monitör, klavye, koltuk, Mouse ve masa gibi oyuncu ekipmanlarının yanı sıra yemek takımı, tepsi, termos, çay seti gibi mutfak ürünleri de müşterilerin beğenisine sunulacak.

18-24 Kasım ŞOK Market’e gelecek ürünler kataloğu:


 

 

ŞOK Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor? Açılış kapanış saatleri:

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında market, restoran, AVM gibi yerlerin saat 10 ile 20 arasında çalışmasına karar verildi. 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Şok marketler 10’da hizmete açılacak ve 20’de kapanacak.



Son Güncelleme: 18.11.2020 00:06
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şokçalışmasaatleri
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