Şok eden olay! Ambulansı karnındaki bıçak ile bekledi

Edinilen bilgilere göre olay Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan araçlarda bulunan vatandaşlar caddenin ortasında hareketsiz bir şekilde yatan genç bir kızı fark ettiler. Genç kızın yanına giderek, kanına saplı bıçağı fark eden vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Genç kıza ne olduğunu soran vatandaşlar kendisinden para isteyen 2 genç tarafından bıçaklandığı bilgisini aldılar.

Kanındaki bıçak ile hastaneye kaldırıldı

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. olduğu öğrendikleri 18 yaşındaki genç kızı kanına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra genç kızı tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırdılar. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kızın alınan ifadesinde Yetiştirme Yurdu'nda kaldığı kaldığını bunalıma girdiği için yurttan kaçtığını ve kanına bıçağı kendisinin sapladığını itiraf etti.

Diğer yandan genç kızın bu ilk intihar girişimi olmadığı ve daha önce 6 kez intihara kalkıştığı bilgisi öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

