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ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri

Ramazan bayramına kısa bir süre kalmasıyla beraber pek çok kişi Arefe gününde zincir marketlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. 'ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?' sorularının yanıtlarını ve Arefe günü marketlerin çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 15:48
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinde, marketler saat10:00-17:00 arasında hizmet verirken Pazar günleri ise zincir marketlerin kapatılmasına kararı verilmişti. Ramazan bayramına kısa bir süre kala birçok vatandaş Arefe gününde marketlerin açık mı, kapalı mı olacağını araştırmaya başladı.

ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı?

Tam kapanmada bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyorlar. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlar dışında) ikâmetlerine yürüme mesafesinde olan bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebiliyorlar.

Bayrama kısa bir süre kalması ile birlikte birçok vatandaş Arefe gününde marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Arefe gününde de marketlerin mevcut kısıtlama kurallara uyması ve açık olması bekleniyor.

Bayramda marketler açık mı?

13-14-15 Mayıs tarihlerindeki Ramazan Bayramında marketlerin açık olup olmayacağı birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bayramda marketlerin saat10.00-17.00  arasında açık olması bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:48
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Anahtar Kelimeler:
şokA101MigrosBİMArefe GünüZincir Marketler
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