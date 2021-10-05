Şok 6 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satılacak? Şok, 6 Ekim'de de insanları mutlu etmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen süpermarket zincirlerinden birisi olan Şok, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta raflarına taşıdığı ürünlerle vatandaşın ilgisini çekmeyi başaran Şok’un 6 Ekim gününde satışa çıkaracağı ürünlerin neler olduğunu öğrenmek isteyen kişiler arama motorları üzerinden bu belirsizliği çözmeye çalışıyor. Peki Şok 6 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satılacak?

Şok 6 Ekim Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Satılacak?

Şok’un 6 Ekim 2021 Çarşamba günü hangi ürünleri müşterilerin beğenisine sunacağı insanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Her hafta satışa sunduğu hesaplı ürünlerle insanları mutlu eden Şok, müjdeli haberi verdi ve 6 Ekim’den itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünleri açıkladı. İşte Şok’un 6 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler:

- Go Kidy Mama Sandalyesi. 79 TL

- Go Kidy Çekiçli Bul Tak: 24,95 TL

- Go Kidy Çıngıraklı Arkadaşım Oyuncak Çeşitleri: 14,95 TL

- Go Kidy Soft Top: 14,95 TL

- Go Kidy Yürüyüş Arkadaşım: 17,95 TL

- Go Kidy İlk Arabam: 69,95 TL

- Go Kidy Rakamlı Yer Karosu: 27,95 TL

- Go Kidy Kurbağa Kule: 17,95 TL

- Go Kidy Sevimli Ördek Kule: 16,95 TL

- Fisher Price Renkli Kaplar: 24,95 TL

- Fisher Price Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek: 34,95 TL

- Fisher Price Hayvan Temalı Dişlikler: 12,95 TL

- Pilsan Pony Kontrollü Bisiklet: 149 TL

- Pilsan Eğitici Klozet Kedi / Köpek: 79,90 TL

- Pilsan Handy Çit Seti. 199 TL

- Pilsan Taşıtlar Puzzle Set: 9,99 TL

- Pilsan İlk Trenim. 39,95 TL

- Pilsan Kırılmaz Araba 3’ Lü: 17,95 TL

- Erpa Üçlü Banyo Oyuncakları: 14,95 TL

- Erpa Oyuncak Balina / Ahtapot: 9,99 TL

- Bebek Güvenlik Ürünleri (Priz Kapağı, Köşe Koruyucu, Kapak Kilidi, Çok Amaçlı Kilit, Figürlü Kapı -Durdurucu, Pencere Kilidi): 4,99 TL

- Paşabahçe Cam Biberon: 34,95 TL

- Hasbro Baby Alive Günışığı Bebek: 99,90 TL

- Pamuklu Tek Kişilik Battaniye: 35,95 TL

- Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 39,95 TL

- Bambu Nano Yorgan Çift Kişilik:149 TL

- Bambu Nano Yastık: 39,95 TL

- Baskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü (%100 Pamuk): 12,95 TL

- Bebek Yorganı: 37,95 TL

- Bebek Yastığı: 9,99 TL

- Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 13,95 TL

- Bebek Ağız Silme Bezi 4’ Lü (%100 Pamuk): 7,99 TL

- 2’ Li Bebek Body (%100 Pamuk): 10,95 TL

- Bebek Alt Açma Seti: 16,95 TL

- Bebek Ter Havlusu 3’ Lü (%100 Pamuk): 9,99 TL

- Mis İzmir Tulum Peyniri 300 G: 19,98 TL Yerine 16,95 TL

- Mis Mihaliç Peyniri 350 G: 20,98 TL Yerine 17,95 TL

- Şok Lio Salamura Siyah Zeytin 1 Kg: 20,90 TL Yerine 17,90 TL

- Quaj Tekli Toka Çeşitleri. 2,95 TL

- Highgenic Sprey Fırın, Ocak, Mangal, Aspiratör Temizleyici 500 Ml: 9,95 TL

- Highgenic Duşakabin Ve Banyo Temizleyici 750 Ml: 8,95 TL

- Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Çeşitleri: 79,95 TL

- Derby 5 + 2’ Li Poşet 2 Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 12,90 TL

- Persin, Ariel, Perwoll, Tursil Sıvı Deterjan Çeşitlerinde %25 İndirim

- Ariel Dağ Esintisi 7 Kg Çamaşır Deterjanı: 59,90 TL

- Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100 ‘ Lü: 35,95 TL Yerine 18 TL

- Superfresh Kayseri Mantısı: 12,95 TL Yerine 7 TL

Yukarıda yer alan ürünler 6 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren tüm Şok marketlerinde sahiplerini bekliyor olacak. Sınırlı sayıda satılacak olan bu ürünleri almak isteyenlerin sabah saatlerinden itibaren mağazaları ziyaret etmelerinde fayda var.