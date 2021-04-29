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ŞOK 29 Nisan - 4 Mayısıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Şok 29 Nisan - 4 Mayısıs aktüel ürünler kataloğu! ŞOK marketlerinde 29 Nisan - 4 Mayısıs tarihleri arasında satışa çıkacak olan ürünler belli oldu. Vatandaşlarımızın ilgiyle takip ettiği ŞOK aktüel kataloğunun 29 Nisan - 4 Mayısıs tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan ürünleri yayımlandı.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:24
ŞOK 29 Nisan - 4 Mayısıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!
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ŞOK, 29 Nisan - 4 Mayısıs tarihleri arasında satışa çıkarılacak olan ürünlerin kataloğunu yayımladı. Her hafta birbirinden indirimli ürünleri vatandaşın alımına sunan ŞOK, 29 Nisan – 4 Mayısıs tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan ürünlerin kataloğunu yayımladı.

Giyim, teknolojik alet, mutfak gereçleri ve birçok indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK, 29 Nisan- 4 Mayısıs tarihleri arasında marketlerinde bulunacak olan ürünleri yayımladı.

29 Nisan – 4 Mayısıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

 

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:24
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şokAktüelKataloğu29 Nisan - 4 Mayıs
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