ŞOK 29 Nisan - 4 Mayısıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK, 29 Nisan - 4 Mayısıs tarihleri arasında satışa çıkarılacak olan ürünlerin kataloğunu yayımladı. Her hafta birbirinden indirimli ürünleri vatandaşın alımına sunan ŞOK, 29 Nisan – 4 Mayısıs tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan ürünlerin kataloğunu yayımladı.

Giyim, teknolojik alet, mutfak gereçleri ve birçok indirimli ürünleri satışa çıkaran ŞOK, 29 Nisan- 4 Mayısıs tarihleri arasında marketlerinde bulunacak olan ürünleri yayımladı.

29 Nisan – 4 Mayısıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu