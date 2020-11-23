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ŞOK 27 Kasım 2020 efsane Cuma indirimli katalog fiyat listesi

27 Kasım tarihinde başlayacak olan efsane Cuma indirimlerine Şok marketler de katıldı. Ülke genelindeki tüm Şok marketlerde 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında birbirinden güzel ürünlerin yüzde 50'ye varan indirimlerle satılacağı açıklandı...

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:00
ŞOK 27 Kasım 2020 efsane Cuma indirimli katalog fiyat listesi
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Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile hizmet vermeye devam eden Şok marketlerde 27 Kasım’da gerçekleştirilecek efsane Cuma indirimleri bekleniyor. Hemen hemen tüm markaların 27 Kasım tarihinde Şok marketlerin de efsane Cuma indirimleri yapacağı bildirildi. Her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan Şok marketler 27 Kasım haftasında ekstra indirimlerle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Açıklanan aktüel ürünler kataloğuna göre Şok marketlerde 27 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak avantajlar kapsamında yüzde 50’ye kadar ulaşan indirimler yapılacağı görüldü. Ayrıca bu indirimlerin 3 Kasım tarihine kadar geçerli olacakları da bildirilenler arasında yer aldı. Aşağıdaki kısımda Şok marketlerde 27 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları yer alıyor.

  • Kütahya Porselen Altın Yaldızlı Tabak Çeşitleri 3,99 TL
  • Dertsiz Örme Masa Örtüsü 9,99 TL
  • Dikdörtgen Fanuslu Saklama Kabı 3,99 TL
  • 4'lü Anne ve Bebek Çantası 19,95 TL
  • Metal Oval Sepet 9,99 TL
  • Siyah İşlemeli Dikdörtgen Tepsi 7,99 TL
  • Siyah Sunum Ekmeklik 4,99 TL
  • Spor Çanta 9,99 TL
  • Kinetix Spor Ayakkabı 34,95 TL
  • Kadın ve Erkek Yürüyüş Ayakkabısı 19,95 TL
  • Kadın Şal ve Eşarp çeşitleri 12,95 TL
  • İp Askılı Gecelik 7,99 TL
  • Erkek T-Shirt Çeşitleri 12,95 TL
  • D'S Damat Gömlek 24,95 TL
  • 3 adet Umbro Kadın ve Erkek Spor Çorap 4,99 TL
  • Spor Havlusu 3,99 TL, Çocuk Kıyafetleri Çeşitleri 12,95 TL
  • Kız ve Erkek Çocuk T-Shirt 5,99 TL
  • 2 adet Chantale Kız ve Erkek Çocuk Atlet 7,99 TL
  • Toshiba 32 GB USB Bellek 22,90 TL
  • Toshiba 32 GB Micro SDHC Hafıza Kartı 22,95 TL
  • Perilla Portatif Gardırop 69,90 TL
  • Kare Ahşap Avize 39,95 TL
  • Ahşap Tuvalet Kağıtlığı 19,95 TL


Son Güncelleme: 23.11.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
şokŞok MarketlerAktüelIndirimEfsane Cuma
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