ŞOK 27 Kasım 2020 efsane Cuma indirimli katalog fiyat listesi

Açıklanan aktüel ürünler kataloğuna göre Şok marketlerde 27 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak avantajlar kapsamında yüzde 50’ye kadar ulaşan indirimler yapılacağı görüldü. Ayrıca bu indirimlerin 3 Kasım tarihine kadar geçerli olacakları da bildirilenler arasında yer aldı. Aşağıdaki kısımda Şok marketlerde 27 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları yer alıyor.
- Kütahya Porselen Altın Yaldızlı Tabak Çeşitleri 3,99 TL
- Dertsiz Örme Masa Örtüsü 9,99 TL
- Dikdörtgen Fanuslu Saklama Kabı 3,99 TL
- 4'lü Anne ve Bebek Çantası 19,95 TL
- Metal Oval Sepet 9,99 TL
- Siyah İşlemeli Dikdörtgen Tepsi 7,99 TL
- Siyah Sunum Ekmeklik 4,99 TL
- Spor Çanta 9,99 TL
- Kinetix Spor Ayakkabı 34,95 TL
- Kadın ve Erkek Yürüyüş Ayakkabısı 19,95 TL
- Kadın Şal ve Eşarp çeşitleri 12,95 TL
- İp Askılı Gecelik 7,99 TL
- Erkek T-Shirt Çeşitleri 12,95 TL
- D'S Damat Gömlek 24,95 TL
- 3 adet Umbro Kadın ve Erkek Spor Çorap 4,99 TL
- Spor Havlusu 3,99 TL, Çocuk Kıyafetleri Çeşitleri 12,95 TL
- Kız ve Erkek Çocuk T-Shirt 5,99 TL
- 2 adet Chantale Kız ve Erkek Çocuk Atlet 7,99 TL
- Toshiba 32 GB USB Bellek 22,90 TL
- Toshiba 32 GB Micro SDHC Hafıza Kartı 22,95 TL
- Perilla Portatif Gardırop 69,90 TL
- Kare Ahşap Avize 39,95 TL
- Ahşap Tuvalet Kağıtlığı 19,95 TL
Son Güncelleme: 23.11.2020 23:00