ŞOK 27 Kasım 2020 efsane Cuma indirimli katalog fiyat listesi

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile hizmet vermeye devam edende 27 Kasım’da gerçekleştirilecekleri bekleniyor. Hemen hemen tüm markaların 27 Kasım tarihinde Şok marketlerin de efsane Cuma indirimleri yapacağı bildirildi. Her hafta düzenli olarakürünler kataloğunu yayımlayan Şok marketler 27 Kasım haftasında ekstra indirimlerle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Açıklanan aktüel ürünler kataloğuna göre Şok marketlerde 27 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak avantajlar kapsamında yüzde 50’ye kadar ulaşan indirimler yapılacağı görüldü. Ayrıca bu indirimlerin 3 Kasım tarihine kadar geçerli olacakları da bildirilenler arasında yer aldı. Aşağıdaki kısımda Şok marketlerde 27 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları yer alıyor.