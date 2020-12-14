Şok 16 - 22 Aralık 2020 indirimli fırsat ürünleri kataloğu listesi yayımlandı

16-22 Aralık 2020 tarihleri arasında Şok Marketlerinde birçok gıda ve temizlik ürününü indirimli fiyatlarla satılmaya başlanacak.
Diasa Marketini bünyesine dahil edip daha fazla tüketiciye hizmet vermeye başlayan Şok, 16-22 Aralık 2020 tarihleri arasında gıda dışı birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa sunacak.
- çim Tost Peyniri 400 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Venel Max Yumuşatıcı 960 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
- Kollu Narenciye Sıkacağı 119 TL
- Esse 7 Parça Tencere Seti 499 TL
- Ada İkili Koltuk 279 TL
- Mini Abajur 29,95 TL
- A6 Işıklı Harfli Pano 34,95 TL
- Led String Aydınlatma 10'lu 34,95 TL
- Led Beyaz Dekoratif Aydınlatma 50'li 49,95 TL
- Mandallı Led Dekoratif Işık 29,95 TL
- Avşar Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL
- Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL
- Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 4'lü 26,95 TL
- Desenli Cam Ürünler 6,99 TL
- Lazer Kesim Bıçak 2'li 4,99 TL
- Titiz Area Saklama Kabı 4'lü 9,99 TL
- Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL
- Via Pot Toprak Güveç Tencere 15,95 TL
- Tava / Tabak Rafı 14,95 TL
- Cambu Borosilikat 3'ü 1 Arada French Press 24,95 TL
- Kadın Termal Tayt 14,95 TL
- Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL
- Sofra Bezi 140x140 cm 6,50 TL
- Kurulama Bezi 3'lü 7,99 TL
- Kadın Ev Babeti 9,99 TL
- Hayvan Figürlü Çocuk Panduf 27,95 TL
- Chantale Kadın / Çocuk Kışlık Pamuk Havlu Çorap 5,99 TL
Son Güncelleme: 14.12.2020 01:57