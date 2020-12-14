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Şok 16 - 22 Aralık 2020 indirimli fırsat ürünleri kataloğu listesi yayımlandı

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden bir tanesi olan Şok marketlerde 16-22 Aralık tarihleri arasında satışa çıkacak olan indirimli ürün katalogları yayımlandı! 16-22 Aralık 2020 tarihleri arasında Şok marketlerinde uygulanacak olan indirimli ürünlerin listesi araştırılmaya devam ediliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 01:57
Şok 16 - 22 Aralık 2020 indirimli fırsat ürünleri kataloğu listesi yayımlandı
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16-22 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında Şok Marketlerinde birçok gıda ve temizlik ürününü indirimli fiyatlarla satılmaya başlanacak.

Diasa Marketini bünyesine dahil edip daha fazla tüketiciye hizmet vermeye başlayan Şok, 16-22 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında gıda dışı birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa sunacak.

16-22 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında Şok Mağazalarında yer alacak bazı indirimli ürünlerin listesi şu şekildedir;

  • çim Tost Peyniri 400 gr 13 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Venel Max Yumuşatıcı 960 ml 10 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
  • Kollu Narenciye Sıkacağı 119 TL
  • Esse 7 Parça Tencere Seti 499 TL
  • Ada İkili Koltuk 279 TL
  • Mini Abajur 29,95 TL
  • A6 Işıklı Harfli Pano 34,95 TL
  • Led String Aydınlatma 10'lu 34,95 TL
  • Led Beyaz Dekoratif Aydınlatma 50'li 49,95 TL
  • Mandallı Led Dekoratif Işık 29,95 TL
  • Avşar Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL
  • Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL
  • Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 4'lü 26,95 TL
  • Desenli Cam Ürünler 6,99 TL
  • Lazer Kesim Bıçak 2'li 4,99 TL
  • Titiz Area Saklama Kabı 4'lü 9,99 TL
  • Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL
  • Via Pot Toprak Güveç Tencere 15,95 TL
  • Tava / Tabak Rafı 14,95 TL
  • Cambu Borosilikat 3'ü 1 Arada French Press 24,95 TL
  • Kadın Termal Tayt 14,95 TL
  • Kadın Tek Alt Mikrosüet 22,95 TL
  • Sofra Bezi 140x140 cm 6,50 TL
  • Kurulama Bezi 3'lü 7,99 TL
  • Kadın Ev Babeti 9,99 TL
  • Hayvan Figürlü Çocuk Panduf 27,95 TL
  • Chantale Kadın / Çocuk Kışlık Pamuk Havlu Çorap 5,99 TL



Son Güncelleme: 14.12.2020 01:57
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