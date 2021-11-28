Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) mesleğinin görevinin tanımı, bu mesleğe sahip olan kişilerin yaptıkları iş, bu meslek için gerekli olan eğitim düzeyi gibi birçok detay merak ediliyor. Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) mesleği ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında...

Soğutmacı ve havalandırmacı, gıda gibi ürünlerin özelliklerini kaybetmeden saklanması amacı ile kullanılmakta olan soğutma sistemleriyle binaların ısıtma ile soğutma sistemlerinin montaj, bakım ve onarımlarını yapan kişidir.

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı nedir?

Gıda gibi ürünlerin özelliklerini kaybetmeden saklanması amacı ile kullanılmakta olan soğutma sistemleri ve binaların ısıtma ile soğutma sistemlerinin montaj, bakım ve onarımlarını yapmakla görevli olan kişilerdir.

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) maaşları ne kadardır?

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) maaşları aylık ortalama olarak 3180 TL. Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) maaşları ayda minimum 2826 TL, maksimum da 3.870 TL. Eğerki sizler de yukarıda yazılı olan maaş ile çalışmayı istiyorsanız İŞKUR üzerinden Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) iş ilanlarına bakarak, kariyer planması yapabilirsiniz.

Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) işinde çalışmak için hangi eğitim düzeyinde olmak gerekiyor?

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) mesleğini yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) mesleğindekiler ne iş yapıyor?

Soğutmacı ve havalandırmacı işinde çalışan kişiler, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç, gereç ve ekipmanları etkin olarak kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun bir şekilde;

- Soğutma ile iklimlendirme cihazlarının kurulumunu yapmak,

- Cihazların kontrol ile ayarlarını yapıp kullanıma hazır hale getirmek,

- Soğutma ile havalandırma cihaz ve tesisatlarının düzenli bir şekilde bakımını yapmak,

- Cihazlar ile tesisatta meydana gelen arızanın tespitini yapmak,

- Arızalı parçaların tamirini yapmak veya yenisi ile değiştirmek,

- Cihazların gaz basıncını ayarlamak,

- Uygun vakumlama işlemlerini, izolasyonunu, kaçak testlerini yapmak,

- Kullandığı makine ile donanımların bakım ile temizlik işlemlerini yapmak,

- Çalışma alanının temizlik ile düzeninin sağlanması gibi görevler ile işlemleri yerine getirmektedir.

Soğutmacı ve havandırmacı (iklimlendirme) mesleğinin ana grubu nedir?

Sanatkarlar ile ilgili işlerde çalışan kişiler

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) meslek alt ana grubu nedir?

Elektrik ile elektronik işlerde çalışan kişiler

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) meslek grubu nedir?

Elektrikli ekipman kurulumcuları ile tamircileridir

Meslek birim grubu nedir?

Elektrik mekanikeri ile montajcıları

Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) meslek kodu ne?

Türk Meslekler sözlüğüne göre soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) mesleği meslek kodu 7412.20'dir.