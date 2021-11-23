Soğutma ve iklimlendirme teknisyeninin görev tanımı nedir? Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ne iş yapar? Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişinin aylık maaşı ne kadar? Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Soğutma ve iklimlendirme teknisyenliği için hangi belgelere sahip olmak gerekir? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık ve detayları ile birlikte haberimizin içeriğinde yer verdik. Keyifli okumalar..

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ne demek?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni; binalar ile endüstriyel alanların iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulmasını sağlayan meslek dalıdır. Meslek dalı, soğutma sistemleri ve ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi ve üretilmesi ile kurulması işlemleri ile ilgilenmektedir.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ne kadar maaş alıyor?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişinin aylık olarak ortalama almış olduğu maaş miktarı tam olarak 4.060 TL ‘dir. Aynı zamanda Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ve Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 7.300 TL ‘dir.

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Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişi ne iş yapar?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ortaöğretim, lise ve dengidir.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanlarını en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı sonrasında da iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine en uygun olacak bir şekilde benzer görev ve işleri yerine getirmek ile mükelleftir.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişin bağlı olduğu meslek ana grubu nedir?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişi ‘’ teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları ‘’ adlı meslek ana grubu içine dahi edilmektedir.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni hangi meslek alt ana grubu içinde yer alır?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişi ‘’ bilim ve mühendislik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları ‘’ adlı meslek alt ana grubu içinde yer almaktadır.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni hangi meslek grubuna dahil edilmektedir?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak görev yapan bir kişi ‘’ fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri ‘’ adlı meslek grubuna dahil edilmektedir.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni hangi meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişi ‘’ makine mühendisliği teknisyenleri ‘’ adlı meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni hangi meslek kodu içinde yer alır?

Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 3115.46 sayılı meslek kodu içinde yer almaktadır.