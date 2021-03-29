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Soğuk sıkım zeytinyağı nedir, nasıl yapılır?

Soğuk sıkım zeytinyağı tüketimi giderek artmaya başladı. Vatandaşlar soğuk sıkım zeytinyağı nedir, nasıl yapılır sorularını araştırmaya başladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:29
Soğuk sıkım zeytinyağı nedir, nasıl yapılır?
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Zeytinyağı özellikle ülkemizde sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Zeytinyağının soğuk sıkım hali çokça tüketilmektedir. Zeytin hasadının ilk zamanlarında yapılan işlemler sırasında soğuk sıkım zeytinyağı üretilmektedir.

Zeytinler ağaçlardan toplandıktan sonra taş değirmenlerde öğütülür ve soğuk sıkım zeytinyağı üretilmiş olur. Soğuk sıkım zeytinyağı üretiminde çok fazla işlem olmadığından daha faydalıdır. İçerisindeki vitamin ve mineraller korunmuştur.

Soğuk sıkım zeytinyağı üretimi

Soğuk sıkın zeytinyağı ekim ve kasım ayında erken hasatta başlar. Hava sıcaklığının 27 derecelerde olduğu ve aynı sıcaklığa sahip suyla elde edilir. Daha yüksek su içerisinde üretimin yapılması zeytinin içindeki vitaminlerin azalmasına neden olur. Düşük sıcaklık bu nedenle önemlidir.

Soğuk sıkım zeytinyağının özellikleri

Soğuk sıkım zeytinyağının en temel özelliği diğer üretim yöntemlerinden daha düşük sıcaklığa sahip sularda üretilmesidir. Düşük sıcaklık zeytindeki vitamin ve mineralin korunmasını sağlar. Bu nedenle de diğer üretimlere göre daha lezzetli olur.

Soğuk sıkım zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Soğuk sıkım zeytinyağı diğer üretilen zeytinyağlarına göre daha yoğun bir kokuya sahiptir. Bu yöntemle üretilmiş olan zeytinyağı daha besleyici ve sağlıklıdır. İçerisindeki antioksidanlar korunur ve kokusu çok daha yoğundur.

Soğuk sıkım zeytinyağı nereden alınabilir?

Soğuk sıkım zeytinyağı marketlerde bulunabilir. Bu şekilde üretilmiş zeytinyağları özel cam şişelerde veya plastik şişelerde olur. Marketler dışında doğal ürün satan yerlerde daha da sıkça bulunabilir.

Soğuk sıkım zeytinyağı fabrikasyon mudur?

Soğuk sıkım zeytinyağı üretimi fabrikasyon değildir. Bu şekilde yapılan üretimlerde zeytinlerin elle toplanmasına bağlıdır.

Ayrıca söz konusu üretim şekli çok az kullanılmakta ve özel bahçelerde yapılmaktadır. Fabrikasyon üretimleri hasat döneminin başında değil ortalarında yapılır. Soğuk sıkım ise hasat döneminin başındaki ilk çıkan zeytinlerle yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 16:29
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ZeytinZeytinyağıSoğuk Sıkım
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