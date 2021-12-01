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Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Soğuk Mezecinin görevleri nelerdir?

Aşçılık olarak meslek dalı içerisinde soğuk mezeci mesleği de bulunmaktadır. Soğuk Mezeci için iş ilanları araştırılmaktadır. Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Bu haberimizde soğuk mezeci ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik. İşte Soğuk mezecinin görevleri ve maaşı...

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:20
Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Soğuk Mezecinin görevleri nelerdir?
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İş ilanları arasında Soğuk mezeci ilanları da çıkmaktadır. İnsanlar soğuk mezecinin ne iş yaptığını araştırmaktadır. Soğuk Mezeci ne iş yapar, ne kadar para kazanır?

Soğuk Mezeci

Çok fazla soğuk meze çeşidini hazırlayan ve onlarla ilgili bilgi sahibi olan kişiler soğuk mezeci olabilmektedir. Soğuk mezeciler 2.826 TL ile 3.650 TL arasında maaş almaktadır. Soğuk mezeci iş ilanlarına ilişkin detaylar İşkur’un sayfasında yer alıyor. Meslek kodu 5120.09'dur.

Soğuk mezecinin görevi nedir?

Soğuk mezeci olarak çalışan biri  şirketin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, iş sağlığı, güvenli üretim ve çevre koruma yönetmelikleri ile sektörün verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanır:

 Yapılacak soğuk yemeğin cinsine göre malzemeleri belirlemek ve temin etmektedir

Soğuk gıdanın cinsine göre haşlama, kesme vb. Önceden hazırlama gibi işlemler gerçekleştirir. Çeşitli mezeler, salatalar ve soslar hazırlamak için zeytinyağı kullanır. Hazırlanmış soğuk yiyecekleri göz alıcı bir şekilde süsleyerek yenebilir hale getirir. ,Zamanında tüketilmeyen malzemeleri imha etmek,Kullanılan alanı ve malzemeleri temizlemek, Kullanılan malzemelerin bakım ve onarımını sağlamaktadır. Kariyer ve diğer alanlardaki gelişimlerini takip eder ve uygular. Görevleri ve prosedürleri gerçekleştirir.


Son Güncelleme: 01.12.2021 00:20
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