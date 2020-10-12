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Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak türden şerbetli tatlı tarifi!

Şerbetli tarif arayanlara son derece pratik ve lezzetli olan ekonomik bir çözüm sunuldu. Yiyenin doyamayacağı şekilde yapılan şerbetli tatlıların tarifi için doğru yerdesiniz! Şerbetli tatlımızın yapım aşaması ve lazım olan gerekli malzemeleri sizlere sunmuş bulunmaktayız. Afiyet olsun...

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:18
Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak türden şerbetli tatlı tarifi!
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Ağızda dağılan hamur, ceviz, tarçın ve susam ile birleşerek sofraların gözdesi olacaktır. Çay saatiniz veya sofrada olsun. Bu tatlıyı dilediğiniz mekana uygun şekilde dekore edebilirsiniz. Gerekirse ceviz ve fındık birlikte kullanılabilir, gerekirse sade olarak yenebilir. Tatlının üst kısmındaki dekorasyon tamamen zevkinize ve yaratıcılığınıza bağlıdır. Malzemeleri hazır edin ve lezzet şöleni başlasın!

 Şerbetli Tatlı Tarifi Hamuru İçin:

  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 2 su bardağı irmik
  • 100 gram tereyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 6 su bardağı un
  • 150 gram dövülmüş ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı susam

Şerbeti İçin:

  • 3 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 4 damla limon suyu

Süsleme İçin:

  • 8 tane ceviz
  • 24 tane fındık


Önce tatlı şerbetini hazırlayın. Suyu ve şekeri kaynatın. Sonra limon ekleyin ve 5 dakika daha pişirmeye devam edin. Hazırlanan şerbeti alın ve soğutun.

  1. Geniş bir karıştırma kabına yağ, yoğurt, yumurta ve sirkeyi ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından oda sıcaklığında bekletilen irmik ve tereyağını ekleyin.
  2. Kabartma tozu ekleyin, azar azar un ekleyin ve yoğurun.
  3. Yoğurduğunuz hamurun 1 / 3'ünü başka bir kaseye koyun, ardından ceviz, toz tarçın ve susam ekleyin.
  4. Pişirme kağıdını kelepçeli kek kalıbına koyun ve kalıbın kenarlarını yağlayın. Ceviz hamuru dışındaki hamurun geri kalanını iki eşit parçaya bölün. Hamurun yarısını kalıbın dibine yayın. Ceviz hamurunu tabana koyun ve son olarak üst yüzeyi sade hamurla kaplayın.
  5.  Hamuru eşit parçalara ayırmak için bir bıçak kullanın. Her dilimi ceviz ve fındık ile süsleyin.
  6. 185 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.
  7. Ardından tatlıyı oda sıcaklığında soğutun. Ilık şurubu soğutulmuş tatlının üzerine dökün.
  8. Şerbeti iyice emdiğinden emin olduktan sonra kelepçeli kalıptan çıkarın.

Tüm övgüyü toplayacak şerbetli tatlı tarifi hazır! İçerdiği ceviz ve fındıklar sayesinde besin değeri oldukça yüksek olan bu tatlıyı rahatlıkla sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 08:18
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Anahtar Kelimeler:
TatlıTarif
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