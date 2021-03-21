İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü!

Mersin Erdemli'de yolda seyir halinde olan Tırın sürücüsü uyuyunca tır köprüden aşağıya düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

21 Mart 2021 Pazar 17:52
Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü!
Takip Et:

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı ilginç trafik kazası Mersin Erdemli ilçesinde bugün yaşandı.

Mersin- Antalya arasındaki karayolunda Hasan Şanverdi'nin sürücüsü olduğu yüklü Tır yolda seyir halindeyken, sürücüsü uykuya daldı.

Sürücünün direksiyon başında uyuklamasıy tır köprüden geçtiği sırada aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler köprünün kenarında bulunan bariyerleri keserek kazada hafif yaralanan sürücüsü araç içinden çıkardı.Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Öte yanda İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, TIR'ın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 17:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinTır Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı
Ceviz yağı nasıl kullanılır? Ceviz yağı saça faydaları ve kullanımı
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları

Popüler Haberler

Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
Malatya Gaziantep Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Yeni Malatyaspor Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
2021 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri
İŞKUR 21 Mart 2021 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Emanet 141. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 22 Mart Pazartesi Kanal 7
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Arnavutluk asgari ücret ne kadar? 2021 Arnavutluk yaşam şartları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.