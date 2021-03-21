Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü!

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı ilginç trafik kazası Mersin Erdemli ilçesinde bugün yaşandı.
Mersin- Antalya arasındaki karayolunda Hasan Şanverdi'nin sürücüsü olduğu yüklü Tır yolda seyir halindeyken, sürücüsü uykuya daldı.
Sürücünün direksiyon başında uyuklamasıy tır köprüden geçtiği sırada aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Öte yanda İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, TIR'ın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 21.03.2021 17:52