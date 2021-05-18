Sobayı benzinle yakmak istedi, parlayan ateş evini yaktı

2 katlı bir evin küle döndüğü yangın faciası bugün Sakarya Adapazarı ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede hayatını sürdüren N.S isimli kişi evinde bulunan sobayı benzinle yakmak istedi. Sobanın içine benzin dökülmesi sonucu ateş anide parladı ve ev yanmaya başladı.İhbar üzerine yangının çıktığı eve 112 sağlık personeli ve itfaiye yönlendirildi. Ekipler kısa süre içinde yanan evin olduğu bölgeye ulaştı.

Evi kısa süre içinde saran alevlerin itfaiyenin müdahalesi sonrasında kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Olayda yara alan ve yoğun dumandan etkilnen N.S ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Öte yandan evin tamamı çıkan yangında küle döndü.