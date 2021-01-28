Sobadan zehirlenmeler, can kayıpları devam ediyor!

Kış aylarını kendini iyi hissettirmesi ve buna bağlı olarak artan soba kullanımları sebebiyle karbonmonoksit zehirlenmeleri sıkça görülmeye başlandı.

Dün Niğde'de görülen ve iki kişinin hayatına mal olan sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi olayından sonra, bugünde benzer olay Kilis'te yaşandı.

Kilis'te yaşayan 55 yaşındaki Fatime Özden ve 74 yaşındaki Fethi Özden çiftinden haber alamayan yakınları çiftin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine şüphe duyan yakınları içeri girdiğinde Özden çiftini baygın halde yataklarında buldular.

YAŞLI ÇİFT SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Durumu hemen 112 sağlık personeline ihbar edilmesiyle birlikte personel acil olarak eve geldi ve yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Eve gelen Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında çiftin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.