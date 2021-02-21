İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

SMS ve e-devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı

Pandemi süreciyle birlikte hayatımızda yer edinen HES kodu, artık farklı yerlerde ve kurumlarda da kişilerden istenecek. İçişleri Bakanlığı tarafından her ile gönderilen genelgede, şehir içi toplu ulaşım araçlarda istenilecek. Peki, HES kodu sorgulaması nasıl yapılmaktadır ve nasıl alınmaktadır. Haberin detaylarında.

21 Şubat 2021 Pazar 16:38
SMS ve e-devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı’nın illere ilettiği genelgede yer alan bilgilere göre artık HES kodu farklı alanlarda istenilecek. Kamu ve özel konaklama tesislerinde HES kodu mecburi hale alındı. HES koduna sahip olmayanlar ise söylenilen yerlere giriş yapamayacaklar.  HES kodu, Covid-19 sürecinde herhangi bir riskin olup olmadığını anlamak ve bir an önce önlem almak için elde edilmiş bir koddur. Kişiler, gittikleri yerlerde HES kodlarını paylaştıklarında, kurumlarda yer alan servisler aracılığı ile kodlar sorgulanabilmektedir.

HES kodu, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. HES kodu olmadan ise artık birçok kuruma giriş yapmamız imkânsız bir hale gelmektedir. HES kodu ise, Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilmektedir. Bu uygulanmanın ‘HES Kodu İşlemleri’ kısmından ‘HES Kodu Oluştur’ kısmına tıklayarak alınabilmektedir.

HES kodu ise sadece Hayat Eve Sığar uygulamasından değil E-devlet üzerinden de alınabilmektedir. E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden HES kodu alabilirsiniz. İntenet üzerinden değil de telefon üzerinden HES kodu almak isterseniz telefonunuzun mesaj kısmına HES yazıp arasında boşluk bırakıp T.C kimlik numaranızı yazın ve ardından T.C kimlik numaranızın seri numarasının son dört hanesini yazın ve 2023’e gönderin.

İçişleri Bakanlığının oluşturduğu genelge 81 ile gönderilmişti. Bu genelgeye göre, toplum taşıma araçlarında ve konaklama tesislerinde HES kodu bulunmayanların girilmeyeceği kararlaştırıldı. Şehir içi toplu ulaşımda kişilere özel elektronik kart sistemleri ve Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasına aktarılmış olacak. Bu uygulamayla birlikte Covid-19 virüsü bulaşmış kişilerle temas etmiş kişilerin seyahat kartları askıya alınacak.  Temaslı kişiler yapılan uygulamalara rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorlar ise hemen suç duyurusunda bulunabilecek.

Konaklama tesislerinde ise HES kodu olmadan girilmeyecek ve müşteri alım sırasında kişiler HES kodu aracılığıyla konaklamalarda yer ayırtabilecek. Eğer kişilerin temaslı oldukları ortaya çıkarsa “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması ile kişiler, “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek. Eğer kişilerden HES kodu sorgulaması yapılmadan işlem yapılırsa ve kişilerin konaklanmasına izin verilirse tesislerin 10 gün süreyle çalışılması engellenecek.

HES kodunun zorunlu olduğu alanlardan biri de sınavlar olacak. ÖSYÖ Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamaya göre,  başkanlık aracılığıyla yapılacak olan sınavlarda artık HES kodu istenilecek.

Sınavlar, toplu taşıma araçları ve konaklama tesislerinde istenilen HES kodu aynı zamanda AVM’lerde de zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından aldıkları tedbirleri halka açıkladı. Erdoğan, alışveriş merkezlerine HES kodu ile girileceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
E-devletHes KoduSorgulamaGenelgeIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

SMS ve e-devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Samsun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Samsun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
Fatsa fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fatsa fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Giresun fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Giresun fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Pandemi kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi illerde yasaklar ne zaman kalkıyor?
Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu
Çarşamba fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Çarşamba fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Sakarya fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Sakarya fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Yapı Kredi Covid-19 sürecinde 60 ay vadeli düşük faizli 25 bin TL ihtiyaç kredisi
Her yerde Sen Bora kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Barkın kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Çukur Arık Böke kimdir, aslen nerelidir? Barış Arduç rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Cansız Zeynep'i öldürecek mi? Çarpışma Zeynep Ölecek mi? Elçin Sangu Diziden Ayrılacak mı?
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul ettim, nasıl iptal ederim?
Akçakoca fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Akçakoca fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
2021 en düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı listesi
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.