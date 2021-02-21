SMS ve e-devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı

İçişleri Bakanlığı’nın illere ilettiği genelgede yer alan bilgilere göre artık HES kodu farklı alanlarda istenilecek. Kamu ve özel konaklama tesislerinde HES kodu mecburi hale alındı. HES koduna sahip olmayanlar ise söylenilen yerlere giriş yapamayacaklar. HES kodu, Covid-19 sürecinde herhangi bir riskin olup olmadığını anlamak ve bir an önce önlem almak için elde edilmiş bir koddur. Kişiler, gittikleri yerlerde HES kodlarını paylaştıklarında, kurumlarda yer alan servisler aracılığı ile kodlar sorgulanabilmektedir.

HES kodu, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. HES kodu olmadan ise artık birçok kuruma giriş yapmamız imkânsız bir hale gelmektedir. HES kodu ise, Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilmektedir. Bu uygulanmanın ‘HES Kodu İşlemleri’ kısmından ‘HES Kodu Oluştur’ kısmına tıklayarak alınabilmektedir.

HES kodu ise sadece Hayat Eve Sığar uygulamasından değil E-devlet üzerinden de alınabilmektedir. E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden HES kodu alabilirsiniz. İntenet üzerinden değil de telefon üzerinden HES kodu almak isterseniz telefonunuzun mesaj kısmına HES yazıp arasında boşluk bırakıp T.C kimlik numaranızı yazın ve ardından T.C kimlik numaranızın seri numarasının son dört hanesini yazın ve 2023’e gönderin.

İçişleri Bakanlığının oluşturduğu genelge 81 ile gönderilmişti. Bu genelgeye göre, toplum taşıma araçlarında ve konaklama tesislerinde HES kodu bulunmayanların girilmeyeceği kararlaştırıldı. Şehir içi toplu ulaşımda kişilere özel elektronik kart sistemleri ve Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasına aktarılmış olacak. Bu uygulamayla birlikte Covid-19 virüsü bulaşmış kişilerle temas etmiş kişilerin seyahat kartları askıya alınacak. Temaslı kişiler yapılan uygulamalara rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorlar ise hemen suç duyurusunda bulunabilecek.

Konaklama tesislerinde ise HES kodu olmadan girilmeyecek ve müşteri alım sırasında kişiler HES kodu aracılığıyla konaklamalarda yer ayırtabilecek. Eğer kişilerin temaslı oldukları ortaya çıkarsa “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması ile kişiler, “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek. Eğer kişilerden HES kodu sorgulaması yapılmadan işlem yapılırsa ve kişilerin konaklanmasına izin verilirse tesislerin 10 gün süreyle çalışılması engellenecek.

HES kodunun zorunlu olduğu alanlardan biri de sınavlar olacak. ÖSYÖ Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamaya göre, başkanlık aracılığıyla yapılacak olan sınavlarda artık HES kodu istenilecek.

Sınavlar, toplu taşıma araçları ve konaklama tesislerinde istenilen HES kodu aynı zamanda AVM’lerde de zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından aldıkları tedbirleri halka açıkladı. Erdoğan, alışveriş merkezlerine HES kodu ile girileceğini söyledi.