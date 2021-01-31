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SMS ile plakadan araç hasar kaydı sorgulama 2021

Günümüzde gittikçe araç fiyatları yükselmeye devam etmekte. 2.el araç almak isteyenler araç sorgulama işlemi ile aracın hasar kaydına kaza yaptığına dair bilgileri öğrenmektedir.

31 Ocak 2021 Pazar 20:11
SMS ile plakadan araç hasar kaydı sorgulama 2021
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Araç sorgulama işlemi 

İkinci el araba almak isteyen vatandaşların ya da alacağı arabaya karar veren vatandaşların ilk önce yapması gereken araç sorgulama işlemi yaptırması. Çünkü alacakları arabanın hasar kaydı olup olmamasının öğrenmek, kazaya karışıp karışmadığı, hasarlı mı diye bakmaları gerekmektedir. Böylelikle araç hakkında bilgisi olur ve dolandırıcılık gibi kötü niyetlerden uzak kalmış olurlar.

2021 yılı E-devletten araç sorgulama işlemi

E-devletten sorgulama işleminiz hem kolay olacaktır hem de güvenilir olacaktır. İlk başta E-devlet sitesine girerek T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilmeniz mümkün olacaktır. E-hizmetler seçeneğinden arama yaparak Emniyet Genel Müdürlüğü bölümünü seçmeniz gerek. Bu bölümde alt kısımda bulunan Online Araç Sorgulamaya tıklayarak aracın plakasına girerek araç sorgulana işleminin gerçekleştirebilirsiniz.

2021 yılı SMS ile araç sorgulama işlemi

Akıllı telefonlarınız ile SMS kullanarak işleminizi hızlıca gerçekleştirebilir, öğrenebilirsiniz. Sorgulamak istediğiniz aracın plakasını PARCA PLAKA yazıp 5664’e mesaj yoluyla ileterek işleminizi sorgulayabilirsiniz. 

Önek: PARCA 34ABC001 yazıp 5664’e gönderebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğünden araç sorgulama işlemi

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sitesine girerek bu işlemi sorgulayabilirsiniz ya da E-devletten Emniyet Genel Müdürlüğü seçerek plakadan araç sorgulayabilirsiniz.

İlk olarak egm.gov.tr sitesine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra Trafik cezası ve Otopark sorgulama kategorisine tıklayınız. Yeni açılan ekran sayfasında ad, soyad, T.C kimlik numarası vs. bilgileri doğru bir şekilde yazınız. İşleminizi yapıp sorgulayabilirsiniz.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi araç sorgulama işlemi

htpps://www.sbm.org.tr/ adresinden giriş yaparak T.C kimlik numaralarınız ve sorgulamak istediğiniz aracın plakasını girerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz. 

Çağrı Merkezi ile araç sorgulama işlemi

Sorgulama yapmak istediğiniz aracın hasar durumunu öğrenmek için 11890 araç hasar sorgulama merkezini arayarak öğrenebilirsiniz. Bu işlem için sizden 5 TL ücret alınır ve faturanıza yansıtılır.

Araç sorgulama neden gerekli?

Günümüzde araç fiyatları yükselmektedir. Bu durum bazı dolandırıcıları da beraberinde getirdi. Satılmak istenilen araç sahibi tarafından alıcıya eksik, yanlış bilgiler verebiliyor daha sonrasında aracı alan kişi mağdur olabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için bu işlem oldukça önemlidir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
AraçsorgulamaHasarkaydıSMSPlaka
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