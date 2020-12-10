SMS ile Hes kodu nasıl alınır? SMS ile kolay şekilde Sağlık Bakanlığı HES kodu alma ekranı

HES kodları artık hayatımızın her noktasında gerekli bir hale gelirken halen HES kodu almayan vatandaşlar HES kodlarını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi uygulama üzerinden veya e-Devlet üzerinden HES kodu alırken SMS ile HES kodu alma işlemi başlatıldıktan sonra vatandaşlar HES kodunu SMS ile nasıl alacaklarını araştırmaya başladı.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu ilk olarak sadece Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alırken uygulamayı indirmek istemeyen vatandaşlar ise HES kodlarını e-Devlet üzerinden almaktadır.

Son günlerde HES kodlarının SMS ile alınabileceği bilgileri sonrasında ise pek çok kişi Kısa Mesaj ile HES kodu almayı araştırmaya başladı. Buna göre;

HES kodunu SMS ile almak için HES yazarak bir boşluk bırakmak, T.C. kimlik numarası, T.C kimlik seri numarasının son dört hanesi ve paylaşım süresi yazıldıktan sonra 2023’e SMS atılması gerekmektedir.

HES kodları başta seyahatlerde olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Seyahat için HES kodu sorgulaması sonrasında ulaşım araçlarına alımlar yapılırken öte yandan pek çok firma ve kurum artık HES kodu şartı koymuştur.