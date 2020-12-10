İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

SMS ile Hes kodu nasıl alınır? SMS ile kolay şekilde Sağlık Bakanlığı HES kodu alma ekranı

HES kodu hayatımızın her alanında kullanılmaya başlarken HES kodu olmayan vatandaşlar bu kodu nasıl alacaklarını merak etmektedir. Pek çok kişi, SMS ile HES kodu nasıl alınır? sorusunu araştırmaya başladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 11:09
SMS ile Hes kodu nasıl alınır? SMS ile kolay şekilde Sağlık Bakanlığı HES kodu alma ekranı
Takip Et:

HES kodları artık hayatımızın her noktasında gerekli bir hale gelirken halen HES kodu almayan vatandaşlar HES kodlarını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi uygulama üzerinden veya e-Devlet üzerinden HES kodu alırken SMS ile HES kodu alma işlemi başlatıldıktan sonra vatandaşlar HES kodunu SMS ile nasıl alacaklarını araştırmaya başladı.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu ilk olarak sadece Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alırken uygulamayı indirmek istemeyen vatandaşlar ise HES kodlarını e-Devlet üzerinden almaktadır.

Son günlerde HES kodlarının SMS ile alınabileceği bilgileri sonrasında ise pek çok kişi Kısa Mesaj ile HES kodu almayı araştırmaya başladı. Buna göre;

HES kodunu SMS ile almak için HES yazarak bir boşluk bırakmak, T.C. kimlik numarası, T.C kimlik seri numarasının son dört hanesi ve paylaşım süresi yazıldıktan sonra 2023’e SMS atılması gerekmektedir.

HES kodları başta seyahatlerde olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Seyahat için HES kodu sorgulaması sonrasında ulaşım araçlarına alımlar yapılırken öte yandan pek çok firma ve kurum artık HES kodu şartı koymuştur.



Son Güncelleme: 10.12.2020 11:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SMSHes Kodu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimlerde yakalanan maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Denetimlerde yakalanan maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Muğla'da vahşet! Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Muğla'da vahşet! Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Denizli Dımbazlar'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi
Denizli Dımbazlar'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi
2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
Karaman'da arazi sebebi ile çıkan tartışma büyüdü: İki kişi yaralandı bir kişi ise hayatını kaybetti
Karaman'da arazi sebebi ile çıkan tartışma büyüdü: İki kişi yaralandı bir kişi ise hayatını kaybetti
Kaçak kazının sonu ölümle bitti!
Kaçak kazının sonu ölümle bitti!

Popüler Haberler

SMS ile Hes kodu nasıl alınır? SMS ile kolay şekilde Sağlık Bakanlığı HES kodu alma ekranı
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
2021 Malatya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
Bir Başkadır dizisinde Ruhiye Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Funda Eryiğit)
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Aralık 2020 Süt yardımı başvuru formu
İnternet üzerinden HGS bakiyesinin sorgulanma yöntemleri
Gelir seviyesi düşük çiftçilere devletten yeni maddi destekler
Kuruluş Osman’da Turgut Alp yok mu? Cengiz Çoşkun dizide olmayacak mı? Turgut Alp Osman Bey döneminde de var mı?
SGK Kayıt Sorgulama Nasıl Yapılır? SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nereden Öğrenilir?
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?
Survivor’da adaya katılan yeni yarışmacılar kimler oldu? Survivor 2020 adaya yeni gelen yarışmacılar
Ziraat Bankası seracılık kredi paketi 2020
Çipli kimlik kartı kaybettim, kimlik kartı kayıp ücreti ne kadardır? 2020
Bugün kimin maçı var? TV 10 Aralık 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2020
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2020
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.