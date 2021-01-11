Slime nedir? Slime oyun hamuru evde nasıl yapılır?

2017 senesinden itibaren popülerliğini arttıran slime hamuru, milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde, birçok insan bu hamuru kullanıyor. Peki, nedir bu slime? Ne işe yarar, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Slime nedir?

Polimer malzemeden yapılan slime, bir tür oyun hamurudur. Yumuşak bir kıvama sahip olan slime, hem akışkandır hem de ele yapışmaz. 1920 senesinde, sentetik polimerler üzerine araştırmalar yapan Hermann Staudinger, slime’ı keşfetmiştir. Ardından oyuncak sektöründe kullanılmaya başlanılan madde, 1976 senesinde ABD’de bir oyuncak firması tarafından piyasaya sürülmüştür. O zamanlardan itibaren hayatımıza giren slime, yıllar geçtikçe daha çok kişiye ulaşmaya başlamıştır. Son dönemde ise kitlesini oldukça arttıran slime, her yaştan kişinin kullandığı bir ürün haline gelmiştir.

Ortaya çıkışı

Slime, 1920 senesinde sentetik polimerler üzerine araştırma yapan Hermann Staudinger tarafından keşfedilmiştir. Staudinger, plastiklerle ilgili çalışmalarından ötürü 1953 senesinde Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmış bir kimyagerdir. Ardından slime, oyuncak sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak 1976 senesinde ABD’de bir oyuncak şirketi, slime oyun hamurunu piyasaya sürmüştür. Türkiye’de ise 90’lı yılların sonunda, Türkiye’de yayın yapan bir çizgi film ile tanınmıştır.

Slime çılgınlığı

1976 senesinde ilk kez piyasaya çıkan slime, özellikle son birkaç yılda oldukça adından söz ettirdi. Bunun birinci sebebi ise hayatımıza giren sosyal medya. Sosyal medya aracılığıyla insanlar slime oyun hamurunu gördü ve hamurun yaygınlaşması hızlandı. Üstelik bu kez sadece çocuklar değil, yetişkinler de slime oyun hamurununu oynamaya başladı. Oldukça eğlenceli ve pratik olan slime’ın videoları, sosyal medyada oldukça fazla izlendi. Bu da slime çılgınlığının başlamasına sebep oldu. Hatta son dönemde slime, çocuklardan daha çok Y kuşağı adı verilen 18-35 yaş arasında popüler olmaya başladı.

Slime’ın yapılışı

Bir su bardağı ılık suya çay kaşığı ucu ile boraks ve bir çay kaşığı ucu gıda boyasının eklenmesiyle kıvamı gelene kadar karıştırın. Ardından bir kaseye su bazı tutkal ve tutkalın üzerine bir bardak su ekleyerek karıştırmaya devam ediniz. Ardından kıvamı gelen boraks içerikli suyu, yavaş yavaş karıştırarak tutkallı suyun üzerine dökünüz. Kıvamı gelene kadar karıştırınız. Bu şekilde slime’ınız hazır hale gelir. Eğer koyu olduysa üzerine biraz daha ılık su ekleyiniz. İsteğe göre üzerine sim de ekleyebilirsiniz.

Slime için gerekli olan malzemeler; yarım su bardağı tutkal, yarım su bardağı sıcak su, isteğinize göre gıda boyası ve 1 yemek kaşığı boraks tozu.

Slime zararlı mı?

Slime’ı kullanan yaş grubları arasında çocukların da bulunması, slime’ın zararlı olup olmadığı konusunda ebeveynleri merak ettiriyor. Slime’ın kanıtlanmış bir zararlılığı yok. Ancak çocukların ağızlarına atmamaları, uzmanlar tarafından söyleniyor.