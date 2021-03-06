Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!

Ülkemizin önde gelen otomotiv firmalarından birisi olan Skoda’nın tercih edilen modellerinden birisi olan SuperB modelinin 2021 Mart ayı fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Giriş seviyesi Comfort Plus modeli merak edilenler arasında yerini almaya devam ederken çoklu çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi, lastik basınç kontrol, LED gündüz sürüş ışıkları, hız sabitleyici özellikleri dikkat çekti.

Skoda SuperB teknik özellikleri

Skoda SuperB Mart ayı fiyat listesi