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Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!

Skoda markasının 2021 model SuperB modelinin Mart ayı fiyat listesi açıklandı. Fiyat listesi ile birlikte teknik özellikleri de paylaşılan SuperB modelininin fiyat listesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:48
Skoda 2021 model SuperB Mart ayı fiyat listesi!
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Ülkemizin önde gelen otomotiv firmalarından birisi olan Skoda’nın tercih edilen modellerinden birisi olan SuperB modelinin 2021 Mart ayı fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Giriş seviyesi Comfort Plus modeli merak edilenler arasında yerini almaya devam ederken çoklu çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi, lastik basınç kontrol, LED gündüz sürüş ışıkları, hız sabitleyici özellikleri dikkat çekti.

Skoda SuperB teknik özellikleri

Skoda SuperB Mart ayı fiyat listesi

  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus - 370 bin 400 TL - Kampanya fiyatı: 332 bin 100 TL
  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite - 384 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 345 bin 100 TL
  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 419 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 386 bin 800 TL
  • 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige - 469 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 404 bin 500 TL
  • Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige - 469 bin 900 TL - Kampanya fiyatı: 404 bin 500 TL

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:55
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Anahtar Kelimeler:
Skoda2021ModelSuperbMart AyıFiyat Listesi
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