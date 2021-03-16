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Şizofren hastası genç,kız kardeşini boğazını keserek öldürdü

Konya'da yaşanan kan donduran olayda, 25 yaşındaki şizofren hastası Soner B. 15 yaşındaki kız kardeşini boğazını keserek ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

16 Mart 2021 Salı 23:20
Şizofren hastası genç,kız kardeşini boğazını keserek öldürdü
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Kan donduran olay bugün akşam saatlerinde Konya Selçuklu'da yaşandı.

Saat:18.30 gibi ilçede bulunan evlerine gelen B. ailesi evde 15 yaşındaki kızları Yağmur B.'nin evde olmasına rağmen çaldıkları kapıyı açmamasından şüphe edip polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingire açtırarak içeriye girince kan donduran manzara ile karşılaştı.

Polis ekipleri 15 yaşındaki Yağmur B.'yi boğazından ve vücudunun bir çok yerinden bıçaklanmış ve kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu.

KATİL ŞİZOFREN HASTASI ABİSİ ÇIKTI

Olay yerine gelen 112 sağlık personeli ekipleri yapmış oldukları incelemede 15 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin kısa süre içinde yaptığı araştırmada talihsiz kızın 25 yaşındaki şizofren tedavisi gören abisi Soner B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 16.03.2021 23:20
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Anahtar Kelimeler:
KonyaŞİZOFREN HASTASIYağmur
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