Siz güzel kadınlar için 20 yaş gençleştiren birbirinden farklı 20 saç modelleri!

Siz değerli okurlarımız için bir araya getirdiğimiz bu saç stilleri ile 10 yaş daha gençleşeceksiniz. Zaman geçer, insanlar yaşlanır ve bu nedenle saç kesimlerinizin nasıl olacağı ve modelleri hakkında akıl karışıklığı yaşanabilmektedir. Saç meselesi zaten görünüşümüzün temel faktörlerinden biri olmaktadır. Zaten genç ve güzel görünen siz okurlarımız için sizi daha da çok güzelleştirecek olan saç stillerini bir araya getirdik…

1 NUMARADA ORTA KATLI SAÇ STİLİ YER ALIYOR

İnce bir kesim ile bal rengindeki güzel dokunuşlara sahip olan bu saç stili özellikle açık tenli kadınlar için harika bir görünüm sağlamaktadır. Mükemmeliyet için ise en uzun saç katlarınızın omuzları sıyrılır ve üstten aşağıya doğru hafif makas dokunuşları ile kısaltılır.

2 NUMARAMIZDA KATLI, KISA VE KUMRAL BOB KESİM STİLİ VAR

Bu saç modeli ise siz güzel okurlarımızı daha da enerjik gösterir, ayrıca kumral rengi saçınız için mükemmel bir görünüm sağlayacak.

3 NUMARIZDA İSE KAKÜL İLE ORTA KATLI KESİM STİLİ BULUNUYOR

Özellikle 50’ li yaşlarında olan genç kadınlarımıza çok güzel bir görünüm sağlayacak olan orta dereceli, hacimli bir kısa saç görüntüsü ile ışık saçan bir görünüm sağlamaktadır. Yumuşak dokunuşlar ile mest eden bu katmanlı saça sizde sahip olabilirsiniz.

4 NUMARADA TEPEDE YÜKSEKLİK BULUNAN SARI RENKTE BOB KESİM STİLİ

Bu saç stiliniz ile içinizdeki eksantrik kadını dışa vurabilirsiniz.

5 NUMARADA KIVIRCIK, KISA BOB KESİM SAÇ STİLİ YERİNİ ALIYOR

Kalın saçlı güzellerimiz için saçlarını düzene sokmanın en püf noktası saç yapınıza ayrı değil, saç yapınıza birebir uygun saç modellerini tercih etmektir. Bu saç modelimiz ise saç stilinize daha harika bir görünüm kazandıracak ve kalın saçlarınız sizi özel kılacak.

6 NUMARAMIZDA İSE İNCE SAÇLAR İÇİN OLAN ORTA BOY KESİM SAÇ STİLİ VAR

İnce saçlı güzellerimiz için ise katlı bir biçimde makas dokunuşlarına sahip, orta boylu bir kesim modeli ise ince saçlarınız sizin için bir avantaja dönüşebilir.

7 NUMARADA İSE ENSE TIRAŞI İÇEREN KATLI KESİM STİLİ BULUNMAKTA

Bazen saçlarınız sizi istediği ilgi ile çokça yorabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi ise ense tıraşlı katlı kesim ile yapılabilir. Özellikle 50’li yaşlarda olan güzellerimize 30’ lu yaşlarda bir görünüm kazandırabilir.

8 NUMARADA İSE SARI BALYAJLI ORTA BOY SAÇ KESİM STİLİ BULUNUYOR

Sırf orta yaşlara gelmeniz eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmemektedir. 50’ li yaşlarda orta ve katlı saç kesimleri ile o eğlenceli kadını dışa yansıtabilirsiniz.

9 NUMARADA UZUN KATLARI İLE MEST EDEN BOB KESİM SAÇ STİLİ BULUNMAKTA

Orta yaşlarda saçlar biraz kısalabilmektedir. Ama saçınızı uzun ve dinamik tutmak sizin elinizde. Yöntemlerden biri ise uzun katlı bob kesim saç modelidir.

10 NUMARADA İSE PERİ KESİM SAÇ STİLİ VAR

Peri kesim saç modelleri ise son dönemlerde oldukça beğenilmektedir.

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