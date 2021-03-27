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Siyah elbiseye uyumlu rimel ve eyeliner

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Siyah elbiseye uyumlu rimel ve eyeliner haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Siyah elbiseye uyumlu rimel ve eyeliner haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 27.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:56
Siyah elbiseye uyumlu rimel ve eyeliner
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Siyah elbiseler kadınların daha zarif ve daha şık görünmek için tercih ettiği renkler arasında belki de bir numaradır. Kadınlar kadar erkekler de siyah elbise giyen kadınları daha zarif ve daha asil olarak tanımlarken siyah elbise giyildiğinde hangi makyajın yapılması gerektiği konusu kadınlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yerini almaktadır.

Son zamanlarda makyaj sektörü o kadar gelişti ki klasik ve tüm kıyafetlere uygun makyajlar yerine artık giyim tarzına göre farklı makyajlar kullanılmakta. Spor giyinen kadınlar daha hafif makyajlar yaparken gün içerisinde doğala yakın makyaj, gece kıyafeti giyildiğinde ise daha gösterişli ve ağır makyajlar yapılmaktadır.

Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?

Giyilen siyah elbiseye uygun ruj seçerken dikkat edilmesi gereken ilk husus ten rengidir. Koyu bir ten renginiz varsa ruj seçiminiz daha sadece olması gerekirken açık ten rengine sahipler daha dikkat çekici rujlar kullanırsa daha iyi bir etki yapacaktır. Siyaha en yakışan renk kırmızı olduğu için koyu ten rengine sahip kadınlar daha koyu ve mat kırmızı tonlarını tercih etmesi gerekirken daha açık ten rengine sahip olan kadınlar daha dikkat çekici parlak ve açık tonlarda kırmızı ruj tercih edebilirler.

Siyah elbiseyle uyumlu göz makyajı nasıl yapılır?

Göz makyajı denildiğinde son zamanlarda akla ilk gelen göz makyaj ürünü eyelinerdir. Eğer dudağınıza sürdüğünüz ruj gerçekten iddialı ise eyelineri biraz daha kısa ve hafif tonlarda yapmanız yorucu bir makyaja sahip olmamanızı sağlar. Eğer daha hafif ruj kullandıysanız göz makyajınızı biraz daha dikkat çekici yaparak göz alıcı bir makyaja sahip olabilirsiniz. Ayrıca rujunuz iddialı ise hafif bir eyeliner ve rimel kullanarak dudak ve göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.  Öte yandan sadece eyeliner ve rimel yetmez göz farı da kullanmak istiyorum diyorsanız,

  • Göz farınızı geçişler ile yapmalısınız.
  • Siyah elbiseye uygun göz farı seçiminde kahverengi, siyah ve koyu gri tonlarını kullanabilirsiniz.
  • Göz farınıza başlarken göz pınarları açık olmak üzerek göz kenarlarına doğru açıktan koyuya şeklide tamamlayabilirsiniz.

Siyah elbiseye uyumlu rimel ve eyeliner

Eyeliner son zamanların en gözde makyaj malzemesi olduğu için kullanılmasında fayda vardır. Bütüne bakıldığında ise siyah elbise, kırmızı ruj ve eyeliner aslında bir bütünü tamamlayan parçalardır denilebilir.

Siyah elbiseye uygun cilt makyajı

Siyah elbise ve kırmızı ruj tercihi yapıldıktan sonra makyaja fondöten ile başlanabilir. Cildinize en uygun renk tonunda ki fondöteni seçmeniz gerekmektedir. Bu konuda en önemli tavsiye siyah elbise seçtiğiniz için cildinizin tonunu bronzlaştırmamanız gerektiğidir. Yanaklara uygulanacak hafif allık ve dudak çizgilerini belli etmek için kullanacağınız highliter sizi son derece şık ve zarif gösterecektir.

Siyah elbiseye uyumlu makyaj için ipuçları

Siyah elbise giymeye karar verdiyseniz ve sıraladığımız makyajı yapmak istiyorsanız öncelikle karşınızda ki kişinin sizi gördüğünde odağının nerede olması gerektiğine karar vermeniz gerekir. Bunun için makyajda göz veya dudakların makyajının öncelikli olması gerekir. Eğer göz makyajınızın dikkat çekmesini istiyorsanız daha uzun eyeliner ve daha geniş bir rimel kullanılması gerekirken dudakları ön plana çıkarmak istiyorsanız dudak çizgilerini belli eden higliter ve daha göz alıcı bir kırmızı tonu kullanmanız gerekmektedir.

Hem göz hem de dudaklarınıza fazla makyaj yapmanız hem sizi daha çirkin gösterecektir hem de karşınızda ki insan size baktığında odaklanacağı yer sayısı fazla olacağı için daha yorucu bir makyaja sahip olacaksınızdır.

Göz makyajında da eyelinerin dikkat çekmesini istiyorsanız daha hafif rimel ve far kullanmanız gerekirken gözlerinizin daha büyük ve daha dikkat çekici olmasını istiyorsanız daha kısa ve ince eyeliner daha iddialı far ve rimel kullanmanız gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:56
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