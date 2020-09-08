İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?

Basın bülteninde göze çarpan Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak, Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 00:47
Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?
Takip Et:

Siyah elbiseler kadınların daha zarif ve daha şık görünmek için tercih ettiği renkler arasında belki de bir numaradır. Kadınlar kadar erkekler de siyah elbise giyen kadınları daha zarif ve daha asil olarak tanımlarken siyah elbise giyildiğinde hangi makyajın yapılması gerektiği konusu kadınlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yerini almaktadır.

Son zamanlarda makyaj sektörü o kadar gelişti ki klasik ve tüm kıyafetlere uygun makyajlar yerine artık giyim tarzına göre farklı makyajlar kullanılmakta. Spor giyinen kadınlar daha hafif makyajlar yaparken gün içerisinde doğala yakın makyaj, gece kıyafeti giyildiğinde ise daha gösterişli ve ağır makyajlar yapılmaktadır.

Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?

Giyilen siyah elbiseye uygun ruj seçerken dikkat edilmesi gereken ilk husus ten rengidir. Koyu bir ten renginiz varsa ruj seçiminiz daha sadece olması gerekirken açık ten rengine sahipler daha dikkat çekici rujlar kullanırsa daha iyi bir etki yapacaktır. Siyaha en yakışan renk kırmızı olduğu için koyu ten rengine sahip kadınlar daha koyu ve mat kırmızı tonlarını tercih etmesi gerekirken daha açık ten rengine sahip olan kadınlar daha dikkat çekici parlak ve açık tonlarda kırmızı ruj tercih edebilirler.

Siyah elbiseyle uyumlu göz makyajı nasıl yapılır?


Göz makyajı denildiğinde son zamanlarda akla ilk gelen göz makyaj ürünü eyelinerdir. Eğer dudağınıza sürdüğünüz ruj gerçekten iddialı ise eyelineri biraz daha kısa ve hafif tonlarda yapmanız yorucu bir makyaja sahip olmamanızı sağlar. Eğer daha hafif ruj kullandıysanız göz makyajınızı biraz daha dikkat çekici yaparak göz alıcı bir makyaja sahip olabilirsiniz. Ayrıca rujunuz iddialı ise hafif bir eyeliner ve rimel kullanarak dudak ve göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.  Öte yandan sadece eyeliner ve rimel yetmez göz farı da kullanmak istiyorum diyorsanız,

  • Göz farınızı geçişler ile yapmalısınız.
  • Siyah elbiseye uygun göz farı seçiminde kahverengi, siyah ve koyu gri tonlarını kullanabilirsiniz.
  • Göz farınıza başlarken göz pınarları açık olmak üzerek göz kenarlarına doğru açıktan koyuya şeklide tamamlayabilirsiniz.

Siyah elbiseye uyumlu rimel ve eyeliner

Eyeliner son zamanların en gözde makyaj malzemesi olduğu için kullanılmasında fayda vardır. Bütüne bakıldığında ise siyah elbise, kırmızı ruj ve eyeliner aslında bir bütünü tamamlayan parçalardır denilebilir.

Siyah elbiseye uygun cilt makyajı

Siyah elbise ve kırmızı ruj tercihi yapıldıktan sonra makyaja fondöten ile başlanabilir. Cildinize en uygun renk tonunda ki fondöteni seçmeniz gerekmektedir. Bu konuda en önemli tavsiye siyah elbise seçtiğiniz için cildinizin tonunu bronzlaştırmamanız gerektiğidir. Yanaklara uygulanacak hafif allık ve dudak çizgilerini belli etmek için kullanacağınız highliter sizi son derece şık ve zarif gösterecektir.

Siyah elbiseye uyumlu makyaj için ipuçları

Siyah elbise giymeye karar verdiyseniz ve sıraladığımız makyajı yapmak istiyorsanız öncelikle karşınızda ki kişinin sizi gördüğünde odağının nerede olması gerektiğine karar vermeniz gerekir. Bunun için makyajda göz veya dudakların makyajının öncelikli olması gerekir. Eğer göz makyajınızın dikkat çekmesini istiyorsanız daha uzun eyeliner ve daha geniş bir rimel kullanılması gerekirken dudakları ön plana çıkarmak istiyorsanız dudak çizgilerini belli eden higliter ve daha göz alıcı bir kırmızı tonu kullanmanız gerekmektedir.

Hem göz hem de dudaklarınıza fazla makyaj yapmanız hem sizi daha çirkin gösterecektir hem de karşınızda ki insan size baktığında odaklanacağı yer sayısı fazla olacağı için daha yorucu bir makyaja sahip olacaksınızdır.

Göz makyajında da eyelinerin dikkat çekmesini istiyorsanız daha hafif rimel ve far kullanmanız gerekirken gözlerinizin daha büyük ve daha dikkat çekici olmasını istiyorsanız daha kısa ve ince eyeliner daha iddialı far ve rimel kullanmanız gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 00:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Popüler Haberler

Siyah elbiseye hangi ruj tercih edilmelidir?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Sevilen şarkı "Nimet" Çukur dizisinde çaldı!
Kanal 7’nin sevilen dizisi Güz Masalı ekranlara veda etti
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
90.000 TL'ye alınacak en iyi arabalar?
Altın ne kadar oldu? 8 Eylül 2020 Salı Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tv8 Ailecek Şanslıyız yarışması ne zaman başlayacak? Alişan'ın sunumu ile yeni yarışma
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
Bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - 24 Kasım Pazar güncel banka faiz oranları
Elektrik fatura desteği ödemeleri nasıl alınır? Devletten dar gelirliye fatura desteği başlıyor
A101 indirimli ürünler 25 Temmuz – 1 Ağustos 2019 aktüel kataloğu
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Eylül 2020 Salı
Bim'de indirimde ne var 8 Eylül 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.