Sivrisineklerden doğal yollarla kurtulma yöntemleri

Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri e sivrisineklerdir. Sivrisinekler yaz sıcaklarıyla birlikte artar ve özellikle geceleri sinir bozucu bir hal almaktadır. Sivrisinekler insanların kanını emerek beslenir ve soktuğu bölgede kaşında ve kızarıklığa neden olur.
Sivrisinekten nasıl kurtuluruz, işte önerileri
Küçük boylarda olmalarına karşın sivrisinekler en tehlikeli canlılardan biridir. Sivrisineklerden kurtulmak için birçok yöntem bulunmaktadır.
Sivrisineklerin en sevmediği kokular
Sivrisinekler kokuya hassas canlılar olduğundan belli kokuları kullanarak kurtulabilirsiniz. Bu kokular;
- Lavanta
- Portakal
- Limon
- Adaçayı
- Kadife çiçeği
- Karanfil
- Okaliptüs
- Defne
- Reyhan
- Sarımsak
- Soğan
- Sirke
- Biberiye
Sivrisinekten nasıl kurtuluruz?
- Açık renk giysiler giymek
- Bolca B ve C vitamini almak
- Odada fesleğen, reyhan ve karanfil bulundurmak
- Sık sık duş almak
- Odaya sirke koymak
- Odaya soğan ve sarımsak koymak
- Nane ve limondan sprey yapmak
- Lavanta yağı kullanmak
Açık renk giysiler giymek
Sivrisineklerin gözleri koyu renklere daha çabuk algılar bu nedenle açık renk giysiler giyerek sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.
Bolca B ve C vitamini almak
Odada fesleğen, reyhan ve karanfil bulundurmak
Fesleğen, reyhan ve karanfil sivrisineklerin sevmediği kokulardandır. Bulunduğunuz odada bu yiyeceklerin kokusunu kullanarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.
Duş almak
Çok terli ve ayağı kokan kişilere sivrisinekler daha çok gelir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sık sık duş alınarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.
Nane ve limondan sprey yapmak
Nane ve limon da sivrisineklerin sevmediği besinlerdendir. Bu besinleri bir araya getirip sprey yaptıktan sonra odaya ve kendi üzerinize dahi sıkabilirsiniz.
Lavanta yağı kullanmak
Lavanta yağı içinde bulundurduğu koku sayesinde sivrisinekleri uzaklaştırmaktadır. Lavanta yağı bulunan sabun ve şampuanlar kullanarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.