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Sivrisineklerden doğal yollarla kurtulma yöntemleri

Sivrisinekler yaz aylarının en büyük sorunu olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yaz sıcaklarında artan bu canlılar sinir bozucu hale gelebiliyor. Peki sivrisinekten nasıl kurtuluruz? İşte çözüm önerileri…

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:08
Sivrisineklerden doğal yollarla kurtulma yöntemleri
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Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri e sivrisineklerdir. Sivrisinekler yaz sıcaklarıyla birlikte artar ve özellikle geceleri sinir bozucu bir hal almaktadır. Sivrisinekler insanların kanını emerek beslenir ve soktuğu bölgede kaşında ve kızarıklığa neden olur.

Sivrisinekten nasıl kurtuluruz, işte önerileri

Küçük boylarda olmalarına karşın sivrisinekler en tehlikeli canlılardan biridir. Sivrisineklerden kurtulmak için birçok yöntem bulunmaktadır.

Sivrisineklerin en sevmediği kokular

Sivrisinekler kokuya hassas canlılar olduğundan belli kokuları kullanarak kurtulabilirsiniz. Bu kokular;

  • Lavanta
  • Portakal
  • Limon
  • Adaçayı
  • Kadife çiçeği
  • Karanfil
  • Okaliptüs
  • Defne
  • Reyhan
  • Sarımsak
  • Soğan
  • Sirke
  • Biberiye

Sivrisinekten nasıl kurtuluruz?

  • Açık renk giysiler giymek
  • Bolca B ve C vitamini almak
  • Odada fesleğen, reyhan ve karanfil bulundurmak
  • Sık sık duş almak
  • Odaya sirke koymak
  • Odaya soğan ve sarımsak koymak
  • Nane ve limondan sprey yapmak
  • Lavanta yağı kullanmak

Açık renk giysiler giymek

Sivrisineklerin gözleri koyu renklere daha çabuk algılar bu nedenle açık renk giysiler giyerek sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.

Bolca B ve C vitamini almak


B ve C vitaminin bulunduğu yiyecekler sivrisineklerin sevmediği yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerden tüketip sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Odada fesleğen, reyhan ve karanfil bulundurmak

Fesleğen, reyhan ve karanfil sivrisineklerin sevmediği kokulardandır. Bulunduğunuz odada bu yiyeceklerin kokusunu kullanarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Duş almak

Çok terli ve ayağı kokan kişilere sivrisinekler daha çok gelir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sık sık duş alınarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Nane ve limondan sprey yapmak

Nane ve limon da sivrisineklerin sevmediği besinlerdendir. Bu besinleri bir araya getirip sprey yaptıktan sonra odaya ve kendi üzerinize dahi sıkabilirsiniz.

Lavanta yağı kullanmak

Lavanta yağı içinde bulundurduğu koku sayesinde sivrisinekleri uzaklaştırmaktadır. Lavanta yağı bulunan sabun ve şampuanlar kullanarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.



Son Güncelleme: 31.10.2020 12:08
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Anahtar Kelimeler:
SivrisinekYazKoku
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