Sivrisineklerden doğal yollarla kurtulma yöntemleri

Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri e sivrisineklerdir. Sivrisinekler yaz sıcaklarıyla birlikte artar ve özellikle geceleri sinir bozucu bir hal almaktadır. Sivrisinekler insanların kanını emerek beslenir ve soktuğu bölgede kaşında ve kızarıklığa neden olur.

Sivrisinekten nasıl kurtuluruz, işte önerileri

Küçük boylarda olmalarına karşın sivrisinekler en tehlikeli canlılardan biridir. Sivrisineklerden kurtulmak için birçok yöntem bulunmaktadır.

Sivrisineklerin en sevmediği kokular

Sivrisinekler kokuya hassas canlılar olduğundan belli kokuları kullanarak kurtulabilirsiniz. Bu kokular;

Lavanta

Portakal

Limon

Adaçayı

Kadife çiçeği

Karanfil

Okaliptüs

Defne

Reyhan

Sarımsak

Soğan

Sirke

Biberiye

Sivrisinekten nasıl kurtuluruz?

Açık renk giysiler giymek

Bolca B ve C vitamini almak

Odada fesleğen, reyhan ve karanfil bulundurmak

Sık sık duş almak

Odaya sirke koymak

Odaya soğan ve sarımsak koymak

Nane ve limondan sprey yapmak

Lavanta yağı kullanmak

Açık renk giysiler giymek

Sivrisineklerin gözleri koyu renklere daha çabuk algılar bu nedenle açık renk giysiler giyerek sivrisinekleri uzak tutabilirsiniz.

Bolca B ve C vitamini almak

Odada fesleğen, reyhan ve karanfil bulundurmak

B ve C vitaminin bulunduğu yiyecekler sivrisineklerin sevmediği yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerden tüketip sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Fesleğen, reyhan ve karanfil sivrisineklerin sevmediği kokulardandır. Bulunduğunuz odada bu yiyeceklerin kokusunu kullanarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Duş almak

Çok terli ve ayağı kokan kişilere sivrisinekler daha çok gelir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sık sık duş alınarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.

Nane ve limondan sprey yapmak

Nane ve limon da sivrisineklerin sevmediği besinlerdendir. Bu besinleri bir araya getirip sprey yaptıktan sonra odaya ve kendi üzerinize dahi sıkabilirsiniz.

Lavanta yağı kullanmak

Lavanta yağı içinde bulundurduğu koku sayesinde sivrisinekleri uzaklaştırmaktadır. Lavanta yağı bulunan sabun ve şampuanlar kullanarak sivrisineklerden kurtulabilirsiniz.