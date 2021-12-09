İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı

Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli bir uyarı geldi. Buna göre bazı besinler sivilce sorununu arttırıyor. Sivilce sorunu yaşayan insanlar ise sivilce yapan yiyecekler hangileri? sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya yöneldi. İşte konu hakkında merak edilenler...

09 Aralık 2021 Perşembe 01:06
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Takip Et:

Cilt sorunu denince akla gelen ilk şeylerden birisi olan sivilce, insanların günlük hayatta en çok canını sıkan durumlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Genç veya yaşlı ayırt etmeksizin herkes de görülebilen sivilce ile ilgili olarak uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Buna göre bazı besinler ciltte oluşan sivilcenin artmasına neden oluyor. Peki sivilce yapan yiyecekler hangileri?

Sivilce Yapan Yiyecekler Hangileri?

Sivilce pek çok sebepten dolayı insanların yüzünde oluşabilmektedir. İşte uzmanlara göre sivilce yapan yiyecekler:

- Acı baharatlı besinler

- Çikolata ve şekerli besinler

- Süt ve süt ürünleri

- Asitli içecekler

- Fast food ürünleri ve işlenmiş besinler

- Hazır meyve suları

- Kahvaltılık gevrekler

- Soğan halkası ve patates kızartması

Yukarıda görüldüğü üzere endüstriyel ürünlerin neredeyse tamamı sivilceye neden olabiliyor. Bu ürünlerin içinde bulunan yapay maddeler sivilcelerin oluşmasında veya çoğalmasında birinci sorumlu olarak görülüyor. Kızartma ürünler ise içerdikleri yüksek yağ oranı sebebiyle sivilce oluşturuyor.

 

 


Son Güncelleme: 09.12.2021 01:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sivilce Yapan YiyeceklerEndüstriyel ürünlerCilt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?
Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
İş arama izni nedir, nasıl kullanılır? İş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?
İş arama izni nedir, nasıl kullanılır? İş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 9 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
9 Aralık 2021 Perşembe itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Instagram hesabı nasıl dondurulur ?
Arnavutluk’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Arnavutluk asgari ücret fiyatları
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
2021 yaşlılık maaşı başvuru şartları nelerdir? 65 yaş aylığı alma şartları nelerdir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
burç yorumları neler? Burçları neler bekliyor?
Hacamat nedir ? Hacamat yaptırmak nelere iyi gelir?
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.