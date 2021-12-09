Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı

Cilt sorunu denince akla gelen ilk şeylerden birisi olan sivilce, insanların günlük hayatta en çok canını sıkan durumlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Genç veya yaşlı ayırt etmeksizin herkes de görülebilen sivilce ile ilgili olarak uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Buna göre bazı besinler ciltte oluşan sivilcenin artmasına neden oluyor. Peki sivilce yapan yiyecekler hangileri?

Sivilce Yapan Yiyecekler Hangileri?

Sivilce pek çok sebepten dolayı insanların yüzünde oluşabilmektedir. İşte uzmanlara göre sivilce yapan yiyecekler:

- Acı baharatlı besinler

- Çikolata ve şekerli besinler

- Süt ve süt ürünleri

- Asitli içecekler

- Fast food ürünleri ve işlenmiş besinler

- Hazır meyve suları

- Kahvaltılık gevrekler

- Soğan halkası ve patates kızartması

Yukarıda görüldüğü üzere endüstriyel ürünlerin neredeyse tamamı sivilceye neden olabiliyor. Bu ürünlerin içinde bulunan yapay maddeler sivilcelerin oluşmasında veya çoğalmasında birinci sorumlu olarak görülüyor. Kızartma ürünler ise içerdikleri yüksek yağ oranı sebebiyle sivilce oluşturuyor.