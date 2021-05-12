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Sivas'ta kuzu ve koyun kafasının tanesi 35 TL

Sivas’ta kuzu ve koyun kafası ramazan boyunca iftar ve sahur sofralarını süsledi. Kuzu ve koyun kafası tanesi 35 TL olarak satılıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:21
Sivas'ta kuzu ve koyun kafasının tanesi 35 TL
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Sivas’ın vazgeçilmez lezzetleri arasında kabul edilen, kelle yemeği olarak lanse edilen ve Ramazan’da sahur ve iftar sofralarını süsleyen önemli yiyecekler arasında bulunan kuzu ve koyun kafası, tanesi 35 TL olarak satılıyor. Kuzu ya da koyun kafasını pişirmek uzun bir süre almaktadır. Kelle, yaklaşık 17 veya 18 saat boyunca yüksek bir ısıda pişiriliyor. Sonrasında kelle balta ile vücuttan ayrılıyor. Ardından beyin, dil, göz ve kafadaki diğer tüm organlarla iftar ve sahur sofralarına konuyor.

Kelle, Sivas’ta yaklaşık 50 senedir tüketilen bir yiyecek olarak dikkat çekiyor. İçerisinde bulundurduğu vitamin kaynaklarıyla bağışık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Aynı zamanda tok tutan besinler içeriyor. Sivas’ta insanlar genellikle sahur vakitlerinde tok kalmak adına kelle tüketiyor. Koronavirüs salgını süresi boyunca lokantalar kelleyi evlere servis yaptı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
SivasKelle
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