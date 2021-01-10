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Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

Sivas'ta yaşanan olayda kendisine ait bir çiftlikte köpek dövüştürdüğü belirlenen bir şahsa 26 bin 55 lira idari para cezası kesildi.

10 Ocak 2021 Pazar 20:25
Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza
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Sivas'ta kendisine ait birlikte çiftlikte köpek dövüştürdüğü iddiaları karşısında il emniyet müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Şüpheli Fatih N isimli kişiye teknik takibe alan ve sosyal medya üzerinden taramalar yapan polis, şüpheli kişinin köpek dövüştürdüğünü tespit etti.

Kendisine ait bir tavuk çitfliğinde köpekleri dövüştürdüğünün tespit edilmesinden sonra ekipler mekana baskın düzenledi. 

Çiftliğe düzenlenen baskında dövüştürülmek üzere getirilmiş 5 kangal köpeği bulan ekipler, hayvanlara el koydu. Baskın sırasında çiftlikte yakalanan Fatih N. isimli şahsa ise  Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde köpek başına 5 bin 211'er lira olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası kesildi.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
SivasKöpek Dövüştürme
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