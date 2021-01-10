Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

Sivas'ta kendisine ait birlikte çiftlikte köpek dövüştürdüğü iddiaları karşısında il emniyet müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Şüpheli Fatih N isimli kişiye teknik takibe alan ve sosyal medya üzerinden taramalar yapan polis, şüpheli kişinin köpek dövüştürdüğünü tespit etti.

Kendisine ait bir tavuk çitfliğinde köpekleri dövüştürdüğünün tespit edilmesinden sonra ekipler mekana baskın düzenledi.

Çiftliğe düzenlenen baskında dövüştürülmek üzere getirilmiş 5 kangal köpeği bulan ekipler, hayvanlara el koydu. Baskın sırasında çiftlikte yakalanan Fatih N. isimli şahsa ise Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde köpek başına 5 bin 211'er lira olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası kesildi.