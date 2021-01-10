Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine 26 bin lira ceza

Sivas'ta kendisine ait birlikte çiftlikte köpek dövüştürdüğü iddiaları karşısında il emniyet müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Şüpheli Fatih N isimli kişiye teknik takibe alan ve sosyal medya üzerinden taramalar yapan polis, şüpheli kişinin köpek dövüştürdüğünü tespit etti.
Çiftliğe düzenlenen baskında dövüştürülmek üzere getirilmiş 5 kangal köpeği bulan ekipler, hayvanlara el koydu. Baskın sırasında çiftlikte yakalanan Fatih N. isimli şahsa ise Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde köpek başına 5 bin 211'er lira olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası kesildi.
Son Güncelleme: 10.01.2021 20:25