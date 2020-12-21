Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!

Sivas’ta Yaşanan Soğuklardan Dolayı Üretim Yapılamazken Domates Üretimi Yapılacak!

Vatandaşlar Sivas’ın kış mevsiminde çok soğuk olmasına rağmen nasıl domates üretimi yapılacağını merakla araştırıyorlar. Nsivas’ın Türkiye’nin en soğuk illeri arasında olduğu herkes tarafından biliniyor. Burada yazın bile domates üretimi yapılamazken, jeotermal enerjiden yararlanarak soğuk kış günlerinde bile domates üretimi yapılacak.

Sivas ilinde iki dönem Belediye Başkanlığı koltuğunda görevini yerine getiren Sami Aydın, geliştirmiş olduğu proje ile Sivas’ta bir ilke daha imza atacak.

Sami Aydın, Sıcak Çermik Termal bölgesinde 60 dönümlük kocaman bir sera kurdu. Jeotermal enerji ile ısıtılan cam sera ile Sivas’taki yaşanan soğuk havada bile tarım yapılması planlanıyor.

Sivas’ta ilk olacak olan bu proje kapsamında bugün ilk defa 120 bin adet domates fidesi toprağa ekildi. İlk fide dikimi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyelerinin katılımıyla domates üretimi için ilk adımlar atıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamalarda, Sivas’ın bu projeyle çok büyük değer kazandığını ve yüksek teknoloji ile yapılacak olan bu üretimin Sivas’a katma değer üretecek bir projeyi halk ile buluşturulduğunu belirtti.

Sivas’ın tarımda çok iyi bir yükselişe geçtiğini, Termali sadece sağlık turizmi açısından değil, görsel ve kültürel amaçla kullandıklarını vurguladı. Geleneksel çadır alanları, meydan düzenlemeleri, oteller ve birde bu jeotermal enerjili cam seranın Sivas’a bir katma değer sağladığını ve bu çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi.

Sami Aydın, Sivas’ta bir ilk olacak olan termal akıllı sera projesinin hayata geçirildiğini ve ilk fide dikiminin yapıldığını söyledi.

Bu güzel anıyı ve mutluluğu hep beraber paylaştığı başta valiye ve belediye başkanına teşekkürlerini belirtti. Sivas’ta ilk sera projesinin burası olduğunu ve buranında moden bir sera olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Seranın herşeyini sistemin kontrol ettiğini ve Sivas’ın sıcak çermik suyunun bu güne kadar sağlık hizmeti vererek insanlara şifa olduğunu şimdide tarıma faydası olacağını vurguladı.