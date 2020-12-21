İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!

Sivas'taki soğuk kış havasında domates üretimi nasıl yapılacak? Serada Jeotermal enerjiyle domates üretimini kim başlattı? Sivas'ta Jeotermal enerjiyle üretilecek olan domateslerin ne zaman hasadı yapılacak? Vatandaşlar kış aylarının çok ağır geçtiği Sivas ilinde nasıl domates üretimi yapılacağını araştırıyorlar.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:32
Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!
Takip Et:

Sivas’ta Yaşanan Soğuklardan Dolayı Üretim Yapılamazken Domates Üretimi Yapılacak!

Vatandaşlar Sivas’ın kış mevsiminde çok soğuk olmasına rağmen nasıl domates üretimi yapılacağını merakla araştırıyorlar.  Nsivas’ın Türkiye’nin en soğuk illeri arasında olduğu herkes tarafından biliniyor. Burada yazın bile domates üretimi yapılamazken, jeotermal enerjiden yararlanarak soğuk kış günlerinde bile domates üretimi yapılacak.

Sivas ilinde iki dönem Belediye Başkanlığı koltuğunda görevini yerine getiren Sami Aydın, geliştirmiş olduğu proje ile Sivas’ta bir ilke daha imza atacak.

Sami Aydın, Sıcak Çermik Termal bölgesinde 60 dönümlük kocaman bir sera kurdu. Jeotermal enerji ile ısıtılan cam sera ile Sivas’taki yaşanan soğuk havada bile tarım yapılması planlanıyor. 

Sivas’ta ilk olacak olan bu proje kapsamında bugün ilk defa 120 bin adet domates fidesi toprağa ekildi. İlk fide dikimi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyelerinin katılımıyla domates üretimi için ilk adımlar atıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamalarda, Sivas’ın bu projeyle çok büyük değer kazandığını ve yüksek teknoloji ile yapılacak olan bu üretimin Sivas’a katma değer üretecek bir projeyi halk ile buluşturulduğunu belirtti.

Sivas’ın tarımda çok iyi bir yükselişe geçtiğini, Termali sadece sağlık turizmi açısından değil, görsel ve kültürel amaçla kullandıklarını vurguladı. Geleneksel çadır alanları, meydan düzenlemeleri, oteller ve birde bu jeotermal enerjili cam seranın Sivas’a bir katma değer sağladığını ve bu çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi.  

Sami Aydın, Sivas’ta bir ilk olacak olan termal akıllı sera projesinin hayata geçirildiğini ve ilk fide dikiminin yapıldığını söyledi.

Bu güzel anıyı ve mutluluğu hep beraber paylaştığı başta valiye ve belediye başkanına teşekkürlerini belirtti. Sivas’ta ilk sera projesinin burası olduğunu  ve buranında moden bir sera olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Seranın herşeyini sistemin kontrol ettiğini ve Sivas’ın sıcak çermik suyunun bu güne kadar sağlık hizmeti vererek insanlara şifa olduğunu şimdide tarıma faydası olacağını vurguladı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SivasSivas Kışında Domates ÜretimiSivas BelediyesiSivas ValiliğiSivas Jeotermal Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümüşhane'de kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Gümüşhane'de kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!
Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu
Diyarbakır'da gürültü tartışması sonunda silahlar patladı
Diyarbakır'da gürültü tartışması sonunda silahlar patladı

Popüler Haberler

SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?
120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisi taksitleri ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ve taksit hesaplama
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu
Milli Eğitim'den öğrencilere ücretsiz tablet desteği! MEB ücretsiz tablet başvurular nasıl yapılacak?
Sol Yanım dizisi ekranlara veda mı ediyor?
Tazminat nedir, nasıl alınır? 2020 tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları
B117 virüsü nedir? Hangi ülkelerde görüldü?
Hayvanları nasıl koruyabiliriz? Hayvanları korumak için yapılabilecekler
Gelir belgesiz en yüksek kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar kredi müjdesi
Dolar neden yükseliyor, ne zaman düşmeye başlar? Dolar 7 TL oldu mu?
PTT Kargo çalışma günleri ve açılış kapanış saatleri
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 2019 Araç sınıflarına göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri
MEB 2021 özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
ŞOK Market iş başvurusu nasıl yapılır? 2021 Şok Market maaş miktarı
Spider Man 3 filmi ne zaman çıkacak? Spider Man 3 oyuncuları ve konusu
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.