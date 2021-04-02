Sivas'ta gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı

’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Sarkışla İlçesinde Mehmet Yener yönetimindeki bir otomobil Ortatopaç köyü yakınlarında bir anda kontrolden çıkarak yola devrildi. Gerçekleşenda şoför ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Mehmet Yener ve araçta bulunan Deniz Yener, Tuncay Arslanbas, Erdoğan Kesebir olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar Şarkışla ilçesinde gerçekleşen ilk tedavilerinin ardından Sivas ilçesine sevk edildiler.