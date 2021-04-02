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Sivas'ta gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

02 Nisan 2021 Cuma 23:51
Sivas'ta gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı
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Sivas’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Sarkışla İlçesinde Mehmet Yener yönetimindeki bir otomobil Ortatopaç köyü yakınlarında bir anda kontrolden çıkarak yola devrildi. Gerçekleşen kazada şoför ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Mehmet Yener ve araçta bulunan Deniz Yener, Tuncay Arslanbas, Erdoğan Kesebir olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar Şarkışla ilçesinde gerçekleşen ilk tedavilerinin ardından Sivas ilçesine sevk edildiler.



Son Güncelleme: 02.04.2021 23:51
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Anahtar Kelimeler:
SivasKaza
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