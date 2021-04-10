Sivas'ta faciadan dönüldü! Tüp patladı 5 kişi yaralandı

Haftasonu kısıtlaması sebebiyle faicadan dönülen olay sabah erken saatlerde Sivas'ta bir sanayide bulunan iş yerinde meydana geldi.

Sanayi bölgesinde bulunan bir işyerinin deposunda bulunan tüp tankı henüz belirlenemeyen neden infilak etti. Patlama sesini duyan çevre işyerlerinde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, 112 ekiplerine bildirdi.

5 kişi yaralandı

Patlama ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD personeli yönlendirildi. Patlama alanına gelen ekipler yaptıkları incelemede iş yerinde bulunan tüplerin patladığını ve 5 kişinin yaralandığını tespit etti.

Hafta sonu olması facianın önüne geçti

Yaralı çalışanlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kısıtlama ve hafta sonu sebebiyle insan yoğunluğunun az olması facianın önüne geçti.

Ekipler patlamanın yaşandığı iş yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.