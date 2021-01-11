Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Akşam saatlerinde Sivas'ta yaşanan olayda 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı ve 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay kısıtlamanın başlamasına saatler kala Sivas merkezde bir ana caddede yaşandı. Cadde üzerinden uygulama noktası kuran polis şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymadı kaçmaya çalıştı. Polislerden panik halinde kaçan isminin B.A olduğu öğrenilen 16 yaşındaki sürücü, seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpışmayla birlikte kontrolünü kaybeden B.A'nın sürdüğü araç karşı kaldırıma çıkarak 4 yayaya çarptı.

Buna rağmen B.A durmayarak aracıyla birlikte kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri kısa süre içinde B.A'yı ve yanında bulunan 17 yaşındaki B.S'yi yakaladı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine çağırılan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz olan sürücü ve yanındaki arkadaşı gözlatına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.