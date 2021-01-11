İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Sivas'ta yolda polis tarafından fark edilen ve dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü 4 kişiyi yaraladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:58
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı
Takip Et:

Akşam saatlerinde Sivas'ta yaşanan olayda 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü trafiği birbirine kattı ve 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay kısıtlamanın başlamasına saatler kala Sivas merkezde bir ana caddede yaşandı. Cadde üzerinden uygulama noktası kuran polis şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymadı kaçmaya çalıştı. Polislerden panik halinde kaçan isminin B.A olduğu öğrenilen 16 yaşındaki sürücü, seyir halinde olan  başka bir araca çarptı. Çarpışmayla birlikte kontrolünü kaybeden B.A'nın sürdüğü araç karşı kaldırıma çıkarak 4 yayaya çarptı. 

Buna rağmen B.A durmayarak aracıyla birlikte kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri kısa süre içinde B.A'yı ve yanında bulunan 17 yaşındaki B.S'yi  yakaladı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine çağırılan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz olan sürücü ve yanındaki arkadaşı gözlatına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SivasEhliyetsiz Sürücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Yozgat'ta yaşanan arazi tartışması kanlı bitti: 5 yaralı
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Kahramanamaraş'ta tartıştığı kocasına kurşun yağdırdı
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!

Popüler Haberler

Çukur Nehir neden yok, diziden ayrıldı mı? Hazal Subaşı geri döner mi?
Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?
Mahur isminin anlamı nedir, ne demektir? Mahur isimi anlamı
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2021
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Maraşlı Necati kimdir? Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Maraşlı İlhan'ı canlandıran Cemil Büyükdöğerli kimdir? Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında ve nereli
Maraşlı dizisinde Ozan karakterine Cihan Yenici hayat veriyor
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman Sofia kimdir? Sofia gerçek tarihte var mı?
TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamlarına göre emekli memur maaşı hesaplama işlemi nasıl olur?
Soluk tenliler makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Soluk tenliler için makyaj önerileri
Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonda devam edecek mi? ATV Bir Zamanlar Çukurova çekimlere başlayacağı tarih belli oldu!
2020 yılı Ocak ayı güncel fiyatlar ile 2000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlar
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Vartolu Sadettin Çukur'a ne zaman dönecek, dönecek mi, diziden ayrıldı mı?
Gizli numaradan arayan kişiyi nasıl öğrenebilirim? Gizli numaradan arayanı bulma
Yerli ve Milli Radar adı nedir? Yerli radar hangi ilimize kuruldu?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Serap Kalaycıoğlu kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.