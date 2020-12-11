Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakılan bebek hayatını kaybetti

Yürekleri dağlayan olay 24 Kasım günü Sivas'ta yaşandı 35 yaşındaki N.G isimli kadın geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecinde olduğu eşinden dünyaya getirdiği bebeğini sokağa terk etmişti. Talihsiz bebek hipotermi geçirip hayatını kaybetmişti. Acımasız anne olaydan sonra hemen tutuklanırken, minik bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılmıştı.

Minik bebek yaklaşık 18 günlük süreç sonunda bugün toprağa verildi. Talihsiz bebeğin ölümü kadar cenazeside görenleri üzdü. Hastaneden yetkililer tarafından teslim alınan talihsiz bebeğin cansız bedeni toprağa verilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürüldü.

MUSTAFA İSMİ VERİLDİ

Cenaze namazı kılınan bebeğe toprağa verilmeden önce imam tarafından Mustafa ismi verildi. Küçük Mustafa'nın cenazesine 6 kişi katıldı ve kılınan cenaze namazı sonrasında minik bedeni toprağa verildi.Defin sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar da cenazeye katıldı.